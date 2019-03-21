Войти
21.03.2019
РИА Новости

Минобороны покажет танковый биатлон на АрМИ-2019 в режиме онлайн

302
0
0
Танк команды армии России в финальной эстафете на соревнованиях по танковому биатлону Армейских международных Игр на подмосковном полигоне Алабино. Архивное фото
Танк команды армии России в финальной эстафете на соревнованиях по танковому биатлону Армейских международных Игр на подмосковном полигоне Алабино. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Минобороны РФ открыло на своем сайте раздел, посвященный Армейским международным играм-2019, на котором во время проведения соревнований можно будет в режиме онлайн смотреть соревнования по танковому биатлону, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная Звезда".

"Посетители сайта военного ведомства ежедневно в режиме реального времени смогут увидеть заезды конкурса "Танковый биатлон", лучшие моменты этапов других конкурсов АрМИ-2019, отслеживать результаты, показанные боевыми расчетами, экипажами на каждом этапе, положение команд в турнирных таблицах и узнавать интересные факты об АрМИ-2019", - говорится в материале.

Сейчас в новом разделе представлена информация о правилах проведения соревнований и судейства, участниках, времени и месте проведения этапов. До начала игр разделы сайта будут информировать о проходящих в Вооруженных силах России отборочных этапах, подготовке полигонов, команд, военной и специальной техники к международному этапу АрМИ-2019.

"Непосредственно в период проведения АрМИ-2019 мультимедийный раздел сайта Минобороны России будет насыщаться в круглосуточном режиме актуальным и качественным контентом: оперативными новостями, яркими фотоиллюстрациями и эксклюзивными видеоматериалами, подробно освещающими финальные состязания команд военных профи", - пишет издание.

АрМИ пройдут в 2019 году в пятый раз. Конкурсы будут проводиться на территории 10 государств - России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии и Узбекистана. Организаторы ожидают участия более 6 тысяч военнослужащих. Финальные состязания АрМИ-2019 пройдут с 3 по 17 августа.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Белоруссия
Индия
Иран
Казахстан
Китай
Монголия
Россия
Узбекистан
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Танковый биатлон
Похожие новости
21.03.2019
На официальном сайте Минобороны России открывается интерактивный раздел об Армейских международных играх
26.10.2018
АрМИ-2019 планируется провести в августе на территории 11 государств
02.08.2018
Гид по АрМИ-2018. Где поболеть за наших на Армейских играх
07.08.2017
Русский вальс, китайское кино и зимбабвийский сюрприз на АрМИ-2017
25.07.2017
Свыше 1200 представителей из 22 иностранных государств прибыли в Россию для участия в конкурсах АрМИ-2017
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.03 09:27
  • 14
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 21.03 09:10
  • 1
Newsweek (США): Россия запускает ракеты у границ стран НАТО, а в СМИ появляются противоречивые сообщения о размещении ядерных бомбардировщиков
  • 21.03 08:40
  • 5
"Роскосмос" заврался с "Наукой"
  • 21.03 08:35
  • 2
Эксперт предложил перевооружить подлодки типа "Акула" с баллистических ракет на крылатые
  • 21.03 05:16
  • 20
80 стратегий туманного будущего
  • 21.03 03:22
  • 1
Ходовые испытания ледокола "Виктор Черномырдин" запланированы на август
  • 21.03 03:12
  • 1
Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза
  • 21.03 03:07
  • 1
На Алтае отмечают увеличение потока экстремистской литературы из Казахстана
  • 21.03 01:52
  • 5
СМИ: ВМФ увеличит группировку атомных ракетоносцев класса "Борей"
  • 21.03 01:47
  • 1815
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.03 00:22
  • 6
"Посейдон" готовится к глубоководным испытаниям
  • 21.03 00:18
  • 24
ЗРК "Полимент-Редут" получит дальнобойную сверхзвуковую ракету
  • 21.03 00:07
  • 32
Конец света по цене беспилотника
  • 20.03 23:03
  • 3
Zaxid (Украина): Крым. Пять лет оккупации
  • 20.03 21:26
  • 5
Путин потребовал не допустить воровства при выполнении планов в ОПК