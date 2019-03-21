Войти
21.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Истребители Су-35С сопроводили борт Шойгу над территорией Сирии

299
0
0
Источник изображения: Минобороны России/YouTube

Министерство обороны России опубликовало видеозапись, на которой видны истребители Су-35С, сопровождающие борт министра обороны Сергея Шойгу над территорией Сирии.

"Во время перелета министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу над территорией Сирийской Арабской Республики борт главы военного ведомства сопровождали истребители Су-35С с авиабазы Хмеймим", – говорится в сообщении Минобороны в Twitter.

Накануне Шойгу посетил Дамаск, где передал сирийскому лидеру Башару Асаду послание от президента России Владимира Путина. Содержание послания министерством обороны России не раскрывается.


Антон Никитин

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Су-35С
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Башар Асад
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Похожие новости
21.03.2019
Мнение: видео полета Шойгу над Сирией – сигнал сразу в двух направлениях
21.03.2019
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры с президентом САР Башаром Асадом в Дамаске
31.10.2017
Политическое урегулирование — не дело техники
28.09.2016
Хроника пикирующих бомбардировщиков
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.03 09:27
  • 14
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 21.03 09:10
  • 1
Newsweek (США): Россия запускает ракеты у границ стран НАТО, а в СМИ появляются противоречивые сообщения о размещении ядерных бомбардировщиков
  • 21.03 08:40
  • 5
"Роскосмос" заврался с "Наукой"
  • 21.03 08:35
  • 2
Эксперт предложил перевооружить подлодки типа "Акула" с баллистических ракет на крылатые
  • 21.03 05:16
  • 20
80 стратегий туманного будущего
  • 21.03 03:22
  • 1
Ходовые испытания ледокола "Виктор Черномырдин" запланированы на август
  • 21.03 03:12
  • 1
Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза
  • 21.03 03:07
  • 1
На Алтае отмечают увеличение потока экстремистской литературы из Казахстана
  • 21.03 01:52
  • 5
СМИ: ВМФ увеличит группировку атомных ракетоносцев класса "Борей"
  • 21.03 01:47
  • 1815
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.03 00:22
  • 6
"Посейдон" готовится к глубоководным испытаниям
  • 21.03 00:18
  • 24
ЗРК "Полимент-Редут" получит дальнобойную сверхзвуковую ракету
  • 21.03 00:07
  • 32
Конец света по цене беспилотника
  • 20.03 23:03
  • 3
Zaxid (Украина): Крым. Пять лет оккупации
  • 20.03 21:26
  • 5
Путин потребовал не допустить воровства при выполнении планов в ОПК