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21.03.2019
Известия.ru

"Роскосмос" оштрафовал своего подрядчика на 155 млн рублей

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

"Роскосмос" оштрафовал Исследовательский центр им. Келдыша, который находится в составе госкорпорации, за просрочку контракта по созданию транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса. Об этом 19 марта сообщает РБК.

Отмечается, что "Роскосмос" заключил этот договор с институтом еще в 2016 году. Стоимость оценивалась почти в 3,8 млрд рублей. В свою очередь, Центр им. Келдыша должен был закончить все работы к ноябрю 2018 года.

Документ с требованием об уплате штрафа в размере 154,9 млн рублей подписал исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Олег Горшков.

16 марта сообщалось, что руководитель проектного офиса по новым российским модулям для Международной космической станции в ракетно-космической корпорации "Энергия" Сергей Савельев ушел с должности. Точная причина его увольнения не уточняется.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Центр Келдыша
Проекты
МКС
Ядерный щит
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