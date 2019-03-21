"Роскосмос" оштрафовал своего подрядчика на 155 млн рублей

"Роскосмос" оштрафовал Исследовательский центр им. Келдыша, который находится в составе госкорпорации, за просрочку контракта по созданию транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса. Об этом 19 марта сообщает РБК.

Отмечается, что "Роскосмос" заключил этот договор с институтом еще в 2016 году. Стоимость оценивалась почти в 3,8 млрд рублей. В свою очередь, Центр им. Келдыша должен был закончить все работы к ноябрю 2018 года.

Документ с требованием об уплате штрафа в размере 154,9 млн рублей подписал исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Олег Горшков.

16 марта сообщалось, что руководитель проектного офиса по новым российским модулям для Международной космической станции в ракетно-космической корпорации "Энергия" Сергей Савельев ушел с должности. Точная причина его увольнения не уточняется.