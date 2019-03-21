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21.03.2019
bmpd.livejournal.com

На Тайване построен катамаран-платформа для испытания перспективных систем ракетного вооружения

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Оригинал взят у коллеги dambiev в На Тайване построен катамаран-платформа для испытания перспективных систем ракетного вооружения

15 марта 2019 года на судоверфи Лонгде в провинции Илан прошла церемония спуска на воду катамарана-платформы для испытания перспективных морских ракетных систем "Звезда Славы". Катамаран построен по заказу Чжуньшанского института науки и технологии (NCSIST, ???) - головной научно-исследовательской и опытно-конструкторской организации Бюро вооружений министерства национальной обороны Китайской Республики (Тайвань).

Сообщается, что катамаран построен для ускорения программы по исследованию и разработке новых ракетных систем морского базирования. Институт занимается разработкой и модернизацией противокорабельных ракет Hsiung Feng.

"Звезда Славы" - это 80-тонное судно длиной 28 метров и шириной 8,4 метра, которое должно быть передано Чжуньшанскому институту науки и технологии к 31 мая. 2019 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Тайвань
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