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21.03.2019
ТАСС

Астронавты NASA проведут замену аккумуляторов на МКС

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Энн Макклейн
Энн Макклейн.
Источник изображения: © NASA

Энн Макклейн выйдет в открытый космос с Ником Хейгом 22 марта, с Кристиной Кох - 29 марта

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. Астронавты NASA проведут 22 и 29 марта два выхода в космос с борта Международной космической станции для замены никель-водородных аккумуляторов на более новые и мощные литий-ионные аккумуляторы. Об этом сообщили во вторник на брифинге сотрудники Центра полетов имени Линдона Джонсона в Хьюстоне (штат Техас). Трансляция брифинга шла на сайте NASA.

22 марта выход в открытый космос совершат астронавты Энн Макклейн и Ник Хейг, сообщила руководитель этой программы Мэри Лоуренс. Астронавты, как ожидается, выйдут из шлюза Quest в 08:05 по времени восточного побережья США (15:05 мск). Перед ними поставлена задача в течение шести с половиной часов установить три блока адаптеров и подключить к ним три новых аккумулятора, доставленных в сентябре прошлого года на японском грузовом корабле HTV. Каждый из них имеет массу около 150 кг, поэтому, как отмечалось на брифинге, астронавтам придется проявлять особую осторожность при транспортировке аккумуляторов к месту установки.

Вторую секцию новых аккумуляторов установят 29 марта Энн Макклейн и Кристина Кох. Впервые, как подчеркивалось на брифинге, выход в открытый космос совершат две женщины. Они должны выйти покинуть станцию в 08:20 по времени восточного побережья США (15:20 мск) и выполнить поставленные задачи за шесть с половиной часов. По словам сотрудницы NASA Жаклин Кейджи, занимающейся планированием выхода в космос, у Макклейн и Кох после выполнения задания может остаться свободное время и они, вероятно, смогут подготовить условия для следующего выхода американских астронавтов в космос, намеченного на 8 апреля.

Как пояснила Мэри Лоуренс, при процедуре замены аккумуляторов будет отключена одна из линий энергопитания МКС, однако это не скажется на безопасности станции, поскольку существует резервная система энергопитания. Демонтированные никель-водородные аккумуляторы, по словам сотрудника Центра космических полетов имени Джонсона Кеннета Тодда, планируется в дальнейшем перенести с помощью дистанционного манипулятора на грузовой корабль, который сойдет с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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