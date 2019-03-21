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21.03.2019
Lenta.ru

Российский "Дарьял" будет вечным

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Одна из РЛС типа "Дарьял" — Печорская
Одна из РЛС типа "Дарьял" — Печорская.
Источник изображения: Фото: Wikipedia

Модернизация радиолокационных станций (РЛС) "Дарьял" существенно увеличит срок их службы, сообщил "Известиям" Герой Социалистического Труда конструктор Виктор Иванцов.

"Сейчас в станции стоят ламповые передатчики. Когда мы заменим их на транзисторные, это в разы снизит энергопотребление. Кроме того, мы поставим передающую позицию станции "Воронеж-М" и уменьшим мощность при сохранении эффективности. После этого станция будет вечной", — сказал ученый.

По его словам, станция "Воронеж" выполнена "примерно по той же схеме", что и "Дарьял", от которой отличается компактными размерами и возможностью быстрого развертывания.

Специалист также рассказал о возможностях РЛС по обнаружению гиперзвуковых целей. "Мы можем обнаружить гиперзвуковой аппарат и следить за ним на всей длительности полета. Единственная проблема, которая еще нуждается в решении, — это низколетящие цели", — сказал конструктор.

В декабре прошлого года сообщалось, что РЛС загоризонтного обнаружения типа "Контейнер" в населенном пункте Ковылкино (Мордовия) вступила на опытно-боевое дежурство. Осенью того же года стало известно, что в Крыму на смену "Днепру" построят РЛС системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) "Воронеж-М".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
29Б6 Контейнер
77Я6 Воронеж
Воронеж-М
Дарьял
Проекты
ГЗЛА
СПРН
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