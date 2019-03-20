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20.03.2019
Интерфакс-АВН

Атомная подлодка ВМС США со 154 крылатыми ракетами "Томагавк" вышла на патрулирование в Восточное Средиземноморье (версия 2)

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USS Florida
Kings Bay, штат Джорджия (17-е июня 2013-го года) ракетная подводная лодка USS Florida (ПЛАРК 728) класса Огайо возвращается на базу подводных лодок Kings Bay по завершению годового похода.
Источник изображения: www.strategypage.com

Стамбул. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Американская атомная подводная лодка "Флорида" (USS Florida (SSGN 728)), находившаяся для пополнения запасов на базе Суда-Бэй на греческом острове Крит, вышла на патрулирование в акваторию Восточного Средиземноморья, следует из мониторинговых данных западных морских ресурсов.

"Флорида" оснащена 154 крылатыми ракетами "Томагавк", имеющими дальность действия 1,6 тыс. км. Она является одной из четырех американских субмарин класса "Огайо", которые были переоборудованы из стратегических атомных ракетных подлодок для несения крылатых ракет.

В минувший четверг ВМС США сообщили, что "Флорида" зашла на базу Суда-Бэй, расположенную в 1,1 тыс. км от Сирии. Пребывание американской ракетной подлодки на Крите продлилось пять дней.

Из базы Суда-Бэй также вышел разведывательный корабль британского Королевского ВМФ "Эко".

Тем временем, в Восточном Средиземноморье вблизи Кипра проводит заключительную часть учений перед выдвижением к Ближнему Востоку авианосная ударная группа кораблей ВМС Франции во главе с атомным авианосцем "Шарль де Голль". Его палубная авиация должна будет принять участие в операциях возглавляемой США коалиции против остатков группировки "Исламское государство" (запрещенной в РФ террористической организации) на территории Сирии. Помимо французских кораблей поддержку группе также оказывают корабли ряда других стран-членов НАТО. Вблизи Кипра, в частности, находится американский ракетный эсминец противоракетной обороны "Дональд Кук".

Как сообщалось, в Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В ее составе - около 15 боевых кораблей и судов обеспечения. Российские корабли и подлодки неоднократно наносили удары из акватории Средиземного моря ракетами "Калибр" по боевикам в Сирии.

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