Сергей Шойгу встретился в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу сегодня совершил рабочую поездку в Сирию, где встретился с президентом Сирийской арабской республики Башаром Асадом и передал ему послание российского президента. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Источник изображения: Минобороны РФ

Как сообщается в пресс-релизе, распространенном Минобороны, визит Сергея Шойгу в Сирию был совершен по поручению президента РФ Владимира Путина. Во время встречи с президентом страны Башаром Асадом ему было передано послание президента России, кроме этого стороны обсудили расширение борьбы с терроризмом, аспекты добровольного возвращения беженцев к местам своего проживания в Сирии, а также оказание населению Сирии гуманитарной помощи.

В Сирии при поддержке России удалось доиться значительных успехов в борьбе с международным терроризмом, прекратить его распространение. Самое главное, что удалось сделать - это сохранить сирийское государство и создать условия для возвращения сирийских граждан к мирной жизни

- заявил во время встречи с Асадом Сергей Шойгу.

При этом он заметил, что не всех устраивают успехи сирийского правительства, а западные страны продолжают создавать условия для возникновения новых очагов террористов на территории страны.

Содержание послания президента РФ в Минобороны не озвучили.