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20.03.2019
ТАСС

Шойгу передал Асаду в Дамаске послание Путина

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу (слева)
Министр обороны РФ Сергей Шойгу (слева).
Источник изображения: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Содержание послания пока не оглашалось

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Министр обороны Сергей Шойгу совершил по поручению президента РФ Владимира Путина рабочую поездку в Дамаск и передал послание от главы российского государства президенту Сирии Башару Асаду. Об этом сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, "по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина 19 марта министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку Сирийскую Арабскую Республику". "В Дамаске Сергей Шойгу провел переговоры с президентом Башаром Асадом и передал главе Сирии послание от Президента России В. В. Путина", - сказали в ведомстве.

В Минобороны не озвучили содержание послания.

В министерстве добавили, что на переговорах с Асадом российский министр обсудил борьбу с терроризмом в Сирии, обеспечение безопасности на Ближнем Востоке и постконфликтное урегулирование. Затрагивались темы возвращения беженцев и временно перемещенных лиц к местам проживания в Сирии, а также поставки гуманитарной помощи.

Как отметил на встрече с сирийским президентом Шойгу, слова которого приводят в ведомстве, в Сирии при поддержке РФ достигнуты значительные успехи в борьбе с международным терроризмом, прекращен его произвол и распространение. Также, по словам министра, удалось сохранить сирийское государство и создать условия для возвращения граждан к мирной жизни.

"Однако не всех устраивают успехи сирийского правительства в восстановлении мирной жизни. Западные страны пытаются свести к минимуму любые положительные преобразования в Сирии и создают новые препятствия для завершения кризиса", - подчеркнул Шойгу.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
Сирия
Компании
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Башар Асад
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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