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20.03.2019
Интерфакс-АВН

Роскосмос выражает надежду на продолжение конструктивного сотрудничества с Казахстаном

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На космодроме Байконур
На космодроме Байконур.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Роскосмос продолжит сотрудничество с казахстанскими партнерами по эксплуатации и развитию космодрома Байконур, сообщила госкорпорация.

"Руководство и технические специалисты госкорпорации "Роскосмос" находятся в постоянном контакте с казахстанскими коллегами по различным вопросам, связанным с функционированием космодрома Байконур", - говорится в заявлении Роскосмоса на странице госкорпорации в социальной сети ВКонтакте, которое появилось после объявления об отставке многолетнего главы Казахстана Нурсултана Назарбаева.

В Роскосмосе заявляют, что госкорпорация полностью и в срок исполняет все взятые на себя обязательства, предусмотренные межгосударственным договором аренды комплекса "Байконур", рассчитанного на период до 2050 года.

"Сейчас на космодроме в штатном режиме продолжается подготовка к предстоящему запуску грузового корабля "Прогресс МС-11", который запланирован на 4 апреля. Все предприятия Госкорпорации функционируют в обычном режиме в тесном сотрудничестве с представителями Казкосмоса", - отмечают в Роскосмосе.

Также там напомнили, что Роскосмос продолжает активную работу с казахстанскими партнерами по реализации проекта "Байтерек".

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Страны
Казахстан
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
Прогресс ТГК
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