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20.03.2019
Интерфакс-АВН

Отставка Алексея Рогозина с поста главы "Ил" ожидается в апреле - источник

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Алексей Рогозин
Алексей Рогозин.
Источник изображения: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Москва. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Правительство РФ готовит смену руководства Авиационного комплекса им.Ильюшина (ПАО "Ил"), сообщил "Интерфаксу" во вторник высокопоставленный источник в авиастроительной отрасли.

"Такое решение было принято сегодня по итогам совещания у курирующего отрасль ОПК вице-премьера Юрия Борисова", - сообщил собеседник агентства.

"Алексей Рогозин покинет пост генерального директора Авиационного комплекса им.Ильюшина в апреле", - сказал источник.

В аппарате вице-премьера Ю.Борисова "Интерфаксу" отказались комментировать информацию о возможной отставке А.Рогозина, но подтвердили факт проведения совещания.

"Были всесторонне рассмотрены производственные, технологические и научно-технические вопросы, связанные с программой развития военно-транспортной авиации. Были выработаны пути решения проблемных вопросов, в том числе в части усиления кадрового потенциала самой ОАК (Объединенной авиастроительной корпорации) и входящего в ее состав ПАО "Ил". Эти решения будут оформлены в установленном порядке", - сообщили в аппарате

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации и комментарием со стороны ПАО "Ил" и Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК).

А.Рогозин был назначен вице-президентом ОАК по транспортной авиации, гендиректором ПАО "Ил" в 2017 году.

ПАО "Ил" является головной компанией транспортного дивизиона ОАК, специализируется на создании самолетов военно-транспортной и специальной авиации.

В настоящее время компания ведет работы по модернизации тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МДМ, созданию обновленных транспортников Ил-76МД-90А и разработке на его базе топливозаправщика Ил-78М-90А. Это будет первый воздушный танкер, построенный в России - на ульяновском заводе "Авиастар-СП". До этого все самолёты-заправщики Ил-78 собирались в Узбекистане на Ташкентском авиазаводе.

Кроме того, "Ильюшин" разрабатывает легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, ведет эскизное проектирование среднего транспортника Ил-276, а также планирует разработать перспективный авиационный комплекс военно-транспортной авиации (ПАК ВТА) на замену сверхтяжелому Ан-124 "Руслан".

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