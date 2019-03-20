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20.03.2019
ТАСС

Роскосмос и власти Амурской области подписали документ о новом районе падения частей ракет

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Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10"
Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10".
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

В нем также прописан порядок оповещения местного населения о пусках

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Дополнительное соглашение об открытии нового района падения ступеней ракет-носителей в Зейском районе Амурской области подписано между Роскосмосом и правительством региона. Об этом сообщили во вторник в госкорпорации.

"В целях организации пусков с космодрома Восточный госкорпорацией "Роскосмос" подписано дополнительное соглашение с правительством Амурской области об открытии нового района падения в Зейском районе Амурской области", - говорится в сообщении, размещенном на сайте госкорпорации.

Места падения частей ракет были выбраны в наименее заселенной местности. Также с местным населением была проведена разъяснительная работа по оповещению и эвакуации в период проведения пусков.

Договор между Роскосмосом и правительством Амурской области действует с 2015 года. В документе прописаны местоположение и размер районов падения ступеней ракет, а также порядок оповещения местного населения о пусках и возмещения возможного ущерба.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Восточный Космодром
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