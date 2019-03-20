Три страховщика застрахуют восемь спутников "Экспресс" на 33,654 млрд рублей

Телекоммуникационный спутник "Экспресс АМ8", который был изготовлен на платформе "Эксперсс-1000Н" с полезной нагрузкой производства компании Thales Alenia Space.

Заявка "Согаза", "Ингосстраха" и "Альфастрахования" была единственной, поступившей на конкурс

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Совместная заявка трех страховых компаний - "Согаз", "Ингосстрах" и "Альфастрахование" признана соответствующей требованиям конкурса ФГУП "Космическая связь" по закупке услуг страхования эксплуатации на орбите восьми действующих космических аппаратов "Экспресс" на общую страховую сумму 33,654 млрд рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Совместная заявка трех страховщиков была единственной, поступившей на конкурс. Они предложили цену контракта 460,6 млн рублей, что соответствует начальной (максимальной) цене договора.

Доля ответственности "Ингосстраха" в договоре составит 60%, "Согаза" 30%, "Альфастрахования" - 10%, следует из протокола закупки.

Страховая сумма по спутнику "Экспресс-АМ44" составит 34,6 млн рублей, по "Экспресс-АТ1" - 2,3 млрд рублей, по "Экспресс-АМ5" - 5,4 млрд рублей, по "Экспресс-АТ2" - 1,9 млрд рублей, по "Экспресс-АМ6" - 4,6 млрд рублей, по "Экспресс-АМ7" - 5,9 млрд рублей; по "Экспресс-АМ8" - 4,3 млрд рублей, по "Экспресс-АМУ1" - 9,2 млрд рублей.

Срок страхования - с 31 марта 2019 года по 31 марта 2020 года.