Войти
20.03.2019
Российская газета

Что делают бомбардировщики США у наших границ

322
0
0
Источник изображения: rg.ru

Стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress ВВС США прошли вдоль северных, южных и западных границ РФ, а также у наших дальневосточных рубежей.

Эти самолеты засекли над Баренцевым морем, напротив Мурманска, неподалеку от Калининградской и Ленинградской областей, у черноморских границ России. Кроме того, два В-52Н, вылетевшие с Гуама, совершили проход вдоль побережья Камчатки.

В-52Н прошли вдоль северных, южных и западных границ РФ, а также у наших дальневосточных рубежей

Столь массовый "налет" носителей ядерного оружия не остался без внимания наших средств противовоздушной обороны. Дежурные смены ПВО постоянно отслеживали в небе чужие самолеты и были готовы нанести по ним удар в случае пересечения границы. Нарываться на неприятности американцы не рискнули. Stratofortress барражировали на приличном удалении от рубежей РФ.

Однако сам факт появления их в приграничных России регионах выглядит тревожно. Ведь районы воздушного патрулирования В-52Н прежде лежали вдалеке от этих мест. И пришли сюда американцы явно не случайно. США всеми способами пытаются внушить России, что зоной их геополитических интересов является практически весь мир, и везде они чувствуют себя хозяевами положения.

Этим, скорее всего, продиктован и перелет шестерки В-52Н с аэродрома Барксдейл в Луизиане на авиабазу Фэрфорд в Великобритании. В прошлый четверг и пятницу, еще не приземлившись в Англии, эти самолеты прошли мимо Калининградской области. Тогда некоторые эксперты предположили: американцы отрабатывали учебный удар по объектам на территории РФ. В частности, по штабу нашего Балтийского флота.

Спровоцировать российские военные экипажи "стратегам" не удалось. Тогда же Минобороны России сообщило: "15 марта 2019 года самолет В-52 ВВС США совершил пролет с включенным транспондером над нейтральными водами Балтийского моря параллельным курсом к территориальным водам Российской Федерации. Самолет не приближался к нашим границам ближе 150 км и совершил разворот в обратном направлении сразу после взятия его на сопровождение дежурными средствами российских ПВО".


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Продукция
B-52
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БФ
Военные учения
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
12.01.2016
Стратегический бомбардировщик будущего напоминает разрушители из "Звездных войн"
22.06.2015
Баллада о бомбардировщике по-русски и по-американски ("Русская служба «Голоса Америки»", США)
03.12.2012
Стратегическая стабильность в XXI веке
24.03.2010
Про СНВ и не только
27.12.2006
Масорин: строительство ВМФ будет не только продолжено, но и расширится
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.03 07:18
  • 2
"Арктический танк" получит вооружение от "Арматы"
  • 20.03 07:01
  • 1
80 стратегий туманного будущего
  • 20.03 06:17
  • 3
СМИ: ВМФ увеличит группировку атомных ракетоносцев класса "Борей"
  • 20.03 05:28
  • 1812
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.03 04:55
  • 1
Путин заявил, что считает Су-57 лучшим военным самолетом в мире
  • 20.03 02:33
  • 1
СМИ: к 2023 году в составе ВМФ РФ будет не менее 80 подлодок
  • 20.03 02:15
  • 1
Роскосмос намерен сотрудничать с Казахстаном и после отставки Назарбаева
  • 20.03 02:04
  • 1
Бомбардировщики Су-24 разбомбили командные пункты "противника" в Калининградской области
  • 20.03 01:42
  • 1
"Винтажная" пехота
  • 20.03 01:31
  • 15
Президент подписал законы о неуважении к обществу и власти и о фейках
  • 20.03 01:07
  • 7
Раскрыта точность удара Су-34
  • 20.03 00:45
  • 14
Дайте огня. Зачем Россия возвращается к калибру "трехлинеек"
  • 20.03 00:34
  • 1
Путин пообещал решить проблему с жильем для бывших крымских военнослужащих ВСУ
  • 20.03 00:01
  • 1
Россия разместила в Крыму "Искандеры" и дальние бомбардировщики - сенатор Бондарев
  • 19.03 23:31
  • 1
Саудовский министр отметил, что санкции против РФ приведут к проблемам для всего мира