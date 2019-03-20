Что делают бомбардировщики США у наших границ

Стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress ВВС США прошли вдоль северных, южных и западных границ РФ, а также у наших дальневосточных рубежей.

Эти самолеты засекли над Баренцевым морем, напротив Мурманска, неподалеку от Калининградской и Ленинградской областей, у черноморских границ России. Кроме того, два В-52Н, вылетевшие с Гуама, совершили проход вдоль побережья Камчатки.

В-52Н прошли вдоль северных, южных и западных границ РФ, а также у наших дальневосточных рубежей

Столь массовый "налет" носителей ядерного оружия не остался без внимания наших средств противовоздушной обороны. Дежурные смены ПВО постоянно отслеживали в небе чужие самолеты и были готовы нанести по ним удар в случае пересечения границы. Нарываться на неприятности американцы не рискнули. Stratofortress барражировали на приличном удалении от рубежей РФ.

Однако сам факт появления их в приграничных России регионах выглядит тревожно. Ведь районы воздушного патрулирования В-52Н прежде лежали вдалеке от этих мест. И пришли сюда американцы явно не случайно. США всеми способами пытаются внушить России, что зоной их геополитических интересов является практически весь мир, и везде они чувствуют себя хозяевами положения.

Этим, скорее всего, продиктован и перелет шестерки В-52Н с аэродрома Барксдейл в Луизиане на авиабазу Фэрфорд в Великобритании. В прошлый четверг и пятницу, еще не приземлившись в Англии, эти самолеты прошли мимо Калининградской области. Тогда некоторые эксперты предположили: американцы отрабатывали учебный удар по объектам на территории РФ. В частности, по штабу нашего Балтийского флота.

Спровоцировать российские военные экипажи "стратегам" не удалось. Тогда же Минобороны России сообщило: "15 марта 2019 года самолет В-52 ВВС США совершил пролет с включенным транспондером над нейтральными водами Балтийского моря параллельным курсом к территориальным водам Российской Федерации. Самолет не приближался к нашим границам ближе 150 км и совершил разворот в обратном направлении сразу после взятия его на сопровождение дежурными средствами российских ПВО".

Юрий Гаврилов