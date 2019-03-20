Войти
20.03.2019
Российская газета

Су-35 обеспечат Египту военно-воздушное превосходство в регионе

388
0
0
Источник изображения: rg.ru

Россия и Египет подписали контракт на поставку нескольких десятков истребителей Су-35, сообщили накануне СМИ.


Поставки должны начаться в 2020-2021 годах. Тогда же начнутся поставки боеприпасов, будет создана наземная инфраструктура для обслуживания новых самолетов и подготовки летчиков. Пока неизвестно, заменят ли Су-35 устаревшие истребители ВВС Египта, такие как F-4 Phantom или МиГ-21, или же они предназначены для расширения состава ВВС АРЕ.

Контракт на два миллиарда долларов примечателен тем, что последний раз Египет приобретал боевые самолеты, разработанные ОКБ Сухого, еще в конце 1960-х - тогда это были истребители-бомбардировщики Су-17, пишет Military Watch Magazine.

Приобретение Су-35 Египтом интересно еще и потому, что они станут первыми в стране боевыми самолетами, предназначенными для завоевания превосходства в воздухе. До настоящего времени египетские военно-воздушные силы полагались на легкие истребители МиГ-21, Mirage 2000 и F-16. Разрыв отношений с CCСР, который произошел в середине 1970-х годов, поставил крест на планах по приобретению более тяжелых советских машин, таких как Су-27 и МиГ-31. Позже США отказались предоставить свои двухмоторные F-15, что поставило Египет в невыгодное положение по сравнению с другими странами региона, такими как Израиль (F-15), Саудовская Аравия (F-15), Эфиопия (Су-27) и Алжир (Су-30).

В 2013 году к власти пришло новое правительство, которое начало серьезно укреплять обороноспособность Египта. В кратчайшие сроки была организована закупка российских истребителей МиГ-29М. На сегодняшний день они считаются самыми боеспособными самолетами в арсенале ВВС Египта. Также были приобретены танки Т-90С, системы С-300ВМ, ударные вертолеты Ка-52.

МиГ-29, вооруженные ракетами "воздух-воздух" и оснащенные современными системами РЭБ, дали военно-воздушным силам АРЕ возможность поражать цели за пределами прямой видимости. По вооружению египетские F-16 серьезно уступают им, особенно если принять во внимание тот факт, что США отказались продать Египту современные ракеты, такие как, к примеру, AIM-120.

Су-35 по своим возможностям превзойдут не только МиГ-29М, но и истребители всех соседних государств Африки и Ближнего Востока. Большая полезная нагрузка, позволяющая нести до 12 ракет "воздух-воздух", управляемый вектор тяги, передовые системы РЭБ и очень высокая скорость сделают Су-35 самыми боеспособными самолетами ВВС Египта.


Илья Максимов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Египет
Израиль
Россия
Саудовская Аравия
США
Эфиопия
Продукция
AMRAAM
F-15
F-16
F-4
Mirage-2000
Ка-52
МиГ-21
МиГ-29
МиГ-29М
МиГ-31
С-300
С-300В
Су-27
Су-30
Су-35
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Похожие новости
30.07.2018
Ягодки опять: почему самолеты холодной войны всё еще в ходу
17.07.2017
Даже муха не пролетит
09.01.2017
Год оружия
26.03.2014
Объем торговли оружием растет
25.02.2010
Предел допустимой оборонки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.03 07:18
  • 2
"Арктический танк" получит вооружение от "Арматы"
  • 20.03 07:01
  • 1
80 стратегий туманного будущего
  • 20.03 06:17
  • 3
СМИ: ВМФ увеличит группировку атомных ракетоносцев класса "Борей"
  • 20.03 05:28
  • 1812
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.03 04:55
  • 1
Путин заявил, что считает Су-57 лучшим военным самолетом в мире
  • 20.03 02:33
  • 1
СМИ: к 2023 году в составе ВМФ РФ будет не менее 80 подлодок
  • 20.03 02:15
  • 1
Роскосмос намерен сотрудничать с Казахстаном и после отставки Назарбаева
  • 20.03 02:04
  • 1
Бомбардировщики Су-24 разбомбили командные пункты "противника" в Калининградской области
  • 20.03 01:42
  • 1
"Винтажная" пехота
  • 20.03 01:31
  • 15
Президент подписал законы о неуважении к обществу и власти и о фейках
  • 20.03 01:07
  • 7
Раскрыта точность удара Су-34
  • 20.03 00:45
  • 14
Дайте огня. Зачем Россия возвращается к калибру "трехлинеек"
  • 20.03 00:34
  • 1
Путин пообещал решить проблему с жильем для бывших крымских военнослужащих ВСУ
  • 20.03 00:01
  • 1
Россия разместила в Крыму "Искандеры" и дальние бомбардировщики - сенатор Бондарев
  • 19.03 23:31
  • 1
Саудовский министр отметил, что санкции против РФ приведут к проблемам для всего мира