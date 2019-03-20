Су-35 обеспечат Египту военно-воздушное превосходство в регионе

Россия и Египет подписали контракт на поставку нескольких десятков истребителей Су-35, сообщили накануне СМИ.

Поставки должны начаться в 2020-2021 годах. Тогда же начнутся поставки боеприпасов, будет создана наземная инфраструктура для обслуживания новых самолетов и подготовки летчиков. Пока неизвестно, заменят ли Су-35 устаревшие истребители ВВС Египта, такие как F-4 Phantom или МиГ-21, или же они предназначены для расширения состава ВВС АРЕ.

Контракт на два миллиарда долларов примечателен тем, что последний раз Египет приобретал боевые самолеты, разработанные ОКБ Сухого, еще в конце 1960-х - тогда это были истребители-бомбардировщики Су-17, пишет Military Watch Magazine.

Приобретение Су-35 Египтом интересно еще и потому, что они станут первыми в стране боевыми самолетами, предназначенными для завоевания превосходства в воздухе. До настоящего времени египетские военно-воздушные силы полагались на легкие истребители МиГ-21, Mirage 2000 и F-16. Разрыв отношений с CCСР, который произошел в середине 1970-х годов, поставил крест на планах по приобретению более тяжелых советских машин, таких как Су-27 и МиГ-31. Позже США отказались предоставить свои двухмоторные F-15, что поставило Египет в невыгодное положение по сравнению с другими странами региона, такими как Израиль (F-15), Саудовская Аравия (F-15), Эфиопия (Су-27) и Алжир (Су-30).

В 2013 году к власти пришло новое правительство, которое начало серьезно укреплять обороноспособность Египта. В кратчайшие сроки была организована закупка российских истребителей МиГ-29М. На сегодняшний день они считаются самыми боеспособными самолетами в арсенале ВВС Египта. Также были приобретены танки Т-90С, системы С-300ВМ, ударные вертолеты Ка-52.

МиГ-29, вооруженные ракетами "воздух-воздух" и оснащенные современными системами РЭБ, дали военно-воздушным силам АРЕ возможность поражать цели за пределами прямой видимости. По вооружению египетские F-16 серьезно уступают им, особенно если принять во внимание тот факт, что США отказались продать Египту современные ракеты, такие как, к примеру, AIM-120.

Су-35 по своим возможностям превзойдут не только МиГ-29М, но и истребители всех соседних государств Африки и Ближнего Востока. Большая полезная нагрузка, позволяющая нести до 12 ракет "воздух-воздух", управляемый вектор тяги, передовые системы РЭБ и очень высокая скорость сделают Су-35 самыми боеспособными самолетами ВВС Египта.

Илья Максимов