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20.03.2019
Российская газета

На Балтике найдут все погибшие в Великую Отечественную войну подлодки

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Источник изображения: rg.ru

К 2020 году участники подводной экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" намерены установить точное местонахождение всех затонувших в Балтийском море с 1941 по 1945 годы субмарин. На рубки подводных лодок будут установлены мемориальные доски со списками экипажей, а данные переданы в Министерство обороны РФ для обозначения на морских картах мест братских захоронений.

"В годы Великой Отечественной войны Балтийский флот потерял 46 подводных лодок, 24 из них ушли в боевой поход и не вернулись - пропали без вести, и до недавнего времени никто не знал ни места, ни обстоятельств их гибели", - сообщили "РГ" в пресс-службе Русского географического общества.

Три затонувшие советские подлодки были найдены иностранными дайверами в водах Финляндии, Швеции и Эстонии. В 2012 году поиском погибших субмарин занялась команда водолазов проекта "Поклон кораблям Великой Победы". Им удалось обнаружить большую часть пропавших без вести подлодок. Большинство из них погибли при прорыве финских и немецких минных заграждений в 1942-1943 годах.

"Из 21 пропавшей без вести подводной лодки по состоянию на начало 2000-х сейчас мы можем говорить по Балтике только о четырех ненайденных подводных лодках. Эти 17 найденных подводных лодок позволили вернуть из небытия имена почти 700 подводников", - сказал военный историк Мирослав Морозов.

По словам руководителя разведывательно-водолазной команды Константина Богданова, завершить работу водолазы намерены к 75-летию Победы. С помощью технологий трехмерного моделирования по итогам поисковых работ будут созданы 3D-мемориалы для сохранения памяти о погибших краснофлотцах.

Справка "РГ"

За время боевых действий советские подводники потопили на Балтике 52 транспорта и восемь боевых кораблей Финляндии и Германии. Водоизмещение потопленных судов противника составило свыше 142 тысяч тонн.


Николай Грищенко

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