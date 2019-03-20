Волкер пообещал Киеву новую партию ПТРК Javelin

Вашингтон готов рассмотреть возможность поставки Киеву систем противовоздушной и береговой обороны, а также дополнительной партии ПТРК Javelin . Об этом заявил спецпредставитель США По Украине Курт Волкер.

Источник изображения: https://www.obozrevatel.com/

По словам Волкера, Украина запросила у США дополнительную партию противотанковых комплексов Javelin, а также системы противовоздушной и береговой обороны. Все это имеется в наличии и будет при определенных условиях передано вооруженным силам Украины.

В Киеве выразили желание получить еще партию ПТРК Javelin. Это возможно. Нам также нужно рассмотреть системы противовоздушной и береговой обороны. Мы готовы поставлять на Украину все, что оправдано и необходимо для защиты ее суверенитета и территории от агрессии

- заявил спецпредставитель Госдепа США.

Соединенные Штаты, наряду с Канадой и Литвой являются основными поставщиками вооружений на Украину. При этом, если Литва в основном передает ВСУ технику, оружие и боеприпасы, оставшиеся на складах от советской армии, то США с Канадой вооружают Киев техникой и оружием НАТО, поставляя вместе с нелетальными вооружениями летальное.

Также США является основным партнером Украины в вопросе восстановления украинских Военно-морских сил. Ранее в Вашингтоне сообщили, что к двум ранее списанным кораблям береговой охраны, переданным ВМСУ, США передадут еще два таких же.