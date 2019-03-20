Путин назвал Су-57 лучшим военным самолетом

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Су-57 - лучший в мире самолет по всем тактико-техническим показателям.

"Су-57, или "ПАК ФА" - так мы его называли - перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации. Он самый лучший у нас сейчас. В мире самый лучший. По всем тактико-техническим данным, по оружию. Так никто летать не может, как наш самолет", - сказал Путин на встрече с финалистами конкурса "Лидеры России".

Су-57 (ранее ПАК ФА) - российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.

Кроме того, перед президентом на встрече выступила исполнительный директор по мотивации, обучению и организационному развитию АФК "Система" Светлана Матвеева. Ранее сообщалось, что госкорпорация "Ростех" и АФК "Система" решили объединиться для создания совместного микроэлектронного предприятия. Объединенная компания должна стать национальным центром компетенции в области разработки и производства электронной компонентной базы.

Матвеева на встрече с Путиным отметила ряд сложностей, включая более дешевые зарубежные продукты, с которыми по стоимости не могут конкурировать российские.

"Все-таки школа у нас остается, но есть проблема - технологии зачастую импортные, и наполнение зачастую не российское, китайское, в силу себестоимости, вот этот момент нам нужно будет как-то поменять, предложить рынку что-то более конкурентноспособное, по-другому не будет", - сказала она.

В свою очередь, Путин отметил, что дело не только в цене, но и в технологиях. "Дело не только в дороговизне себестоимости, дело еще и в технологиях, и прежде всего в технологиях. Я хочу пожелать вам успехов, чтобы вы удачно, как вы сказали, "прошерстили" весь кадровый потенциал, потому что это одно из ключевых направлений развития, и для гражданских отраслей производства, и для военно-промышленного комплекса", - отметил президент.