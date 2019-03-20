Путин назвал лучший военный самолет в мире

Президент России Владимир Путин считает, что лучшим военным самолетом в мире является российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57.

"Это самый лучший сейчас самолет, в мире самый лучший. По всем тактико-техническим данным, по оружию", – сказал Путин на встрече с победителями конкурса "Лидеры России", передает ТАСС.

"Так никто и летать не может, как наш самолет", – добавил президент.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков предположил, что российский истребитель Су-57 одержит победу в гипотетическом бою с американским F-35.

Мировая премьера Су-57 состоится в Париже на авиасалоне в июне 2019 года.

Сергей Гурьянов