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20.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Путин назвал лучший военный самолет в мире

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Источник изображения: Сергей Бобылев/ТАСС

Президент России Владимир Путин считает, что лучшим военным самолетом в мире является российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57.

"Это самый лучший сейчас самолет, в мире самый лучший. По всем тактико-техническим данным, по оружию", – сказал Путин на встрече с победителями конкурса "Лидеры России", передает ТАСС.

"Так никто и летать не может, как наш самолет", – добавил президент.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков предположил, что российский истребитель Су-57 одержит победу в гипотетическом бою с американским F-35.

Мировая премьера Су-57 состоится в Париже на авиасалоне в июне 2019 года.


Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
США
Продукция
F-35
ПАК ФА
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Истребитель 5 поколения
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