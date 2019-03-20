Роскосмос намерен сотрудничать с Казахстаном и после отставки Назарбаева

Назарбаев сложит полномочия главы государства 20 марта

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Роскосмос продолжит сотрудничество с казахстанской стороной по всем совместным проектам после отставки президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщили во вторник ТАСС в российской госкорпорации.

Во вторник Назарбаев выступил с обращением, в котором заявил о своем решении сложить полномочия главы государства. Он остается председателем Совета безопасности республики, председателем партии "Нур Отан" ("Свет Отечества") и членом Конституционного совета. Также Назарбаев подписал указ о назначении Касым-Жомарта Токаева исполняющим полномочия президента Казахстана.

"Сотрудничество по всем проектам продолжится", - сказали в Роскосмосе.

Россия арендует у Казахстана космодром Байконур с 1994 года. Сейчас срок аренды продлен до 2050 года, цена аренды космодрома по договору от 1994 года составляет $115 млн в год.

Одной из совместных программ РФ и Казахстана, реализуемых на Байконуре, является проект "Байтерек". В рамках этой программы Россия разрабатывает ракету-носитель "Союз-5" ("Иртыш"), которую планируется запускать с Байконура.

"Байтерек"

22 августа 2018 года подписан протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительством Казахстана и правительством России о создании на космодроме Байконур космического ракетного комплекса (КРК) "Байтерек" от 22 декабря 2004 года. Он определяет обязанности сторон по проекту, вывод из аренды и передачу казахстанской стороне объектов наземной космической инфраструктуры КРК "Зенит-М" для дальнейшей модернизации. Первый запуск с КРК "Байтерек" запланирован на 2022 год.

В этом проекте казахстанская сторона отвечает за создание наземной инфраструктуры КРК "Байтерек" путем модернизации имеющегося КРК "Зенит-М".

В августе 2017 года на уровне межправительственной комиссии по Байконуру стороны приняли решение об исключении объектов наземной инфраструктуры КРК "Зенит-М" из арендуемых Россией и передаче их Казахстану. Таким образом, будущий космический ракетный комплекс "Байтерек" будет собственностью Казахстана.