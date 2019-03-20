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20.03.2019
Российская газета

Введены новые учебные отсрочки от армии

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Если призывник после учебы на подготовительном отделении не поступил в вуз, то пойдет служить.
Если призывник после учебы на подготовительном отделении не поступил в вуз, то пойдет служить.
Источник изображения: Алексей Павлишак / ТАСС

"Российская газета" публикует закон, который имеет принципиальное значение для тех призывников, кто после окончания школы решил получить полноценное высшее или среднее профессиональное образование, но вынужден прервать учебу в институте, университете или колледже из-за планового вызова в армию.

Новый документ так скорректировал Закон "О воинской обязанности и военной службе", что у этих ребят появилась возможность завершить образовательный процесс, минуя казарму или матросский кубрик.

Поясним, о чем идет речь. По действующим ранее нормативам молодые люди имели две образовательные отсрочки. К примеру, если парень по той или иной причине, например из-за болезни или позднего поступления в школу, задержался там до 18 и более лет, то есть достиг возраста призыва в армию, его в казарму сразу не брали. Юноша мог спокойно получить в школе аттестат зрелости и поступить в институт или университет.

Там он учился на бакалавра, то есть осваивал первую ступень высшего образования. И в отношении него действовала вторая отсрочка от армии. Однако путь в магистратуру для такого человека шел уже с годовым перерывом на срочную военную службу.

Тут срабатывало правило: отучился юноша в вузе на бакалавра, получил соответствующий диплом, затем отслужил солдатом или сержантом-срочником в армии - и мог дальше продолжить образование в институте или университете. Теперь его ждала там учеба на магистра.

Понятно, что такая практика ставила некоторых студентов в неравное положение с их менее возрастными однокурсниками. Им-то закон и прежде давал право учиться в высшем учебном заведении - как на бакалавра, так и на магистра - без перерыва на военную службу. То же касалось и получения образования в средних специальных учебных заведениях. В частности, в колледже.

Чтобы устранить эту несправедливость, ряд депутатов Госдумы предложили уравнять всех студентов в праве на получение полноценного высшего и среднего профессионального образования. Был подготовлен законопроект, по которому к двум действующим учебным отсрочкам добавлялась еще одна. Она гарантировала всем студентам-очникам непрерывность учебного процесса в вузе или колледже.

Согласно новому закону еще одну льготу получат ребята, которые обучаются очно на подготовительных отделениях государственных вузов

- Законопроектом мы устраняем правовую коллизию и даем молодым людям право, не прерываясь, получить образование в колледже или магистратуре вне зависимости от того, в каком возрасте они начали обучение в школе, что в полной мере соответствует требованиям Конституции и позиции Конституционного суда в этой части, - так объяснила суть законодательных изменений один из авторов новации заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.

С ее доводами коллеги по нижней палате парламента согласились без особых дискуссий. Действительно, о чем можно спорить, когда речь идет о судьбе только начинающего жизнь человека. В конце концов он же не виноват, что, к примеру, болел в детстве и был вынужден пойти в школу не в семь лет, как остальные ребятишки, а, допустим, в восемь или девять. И получить аттестат зрелости, будучи старше, чем другие выпускники.

Тем более если и в вуз поступил без особых проблем, учился там достойно, заслужил диплом бакалавра. Другие студенты прямиком в магистратуру, за более "высшим" образованием. А ему одна дорога - в казарму. Образовательные отсрочки-то все вышли, других учебных льгот по закону парню не положено. Неправильно, несправедливо это.

Депутаты все эти доводы прекрасно знают, а потому голосовали за полноценную учебу таких ребят в вузах и колледжах. Но в процессе обсуждения законопроекта они решили ввести в закон еще одну образовательную отсрочку - для тех молодых людей, чей путь в вуз идет через подготовительное отделение.

Однако надо иметь в виду, что эта льгота коснется не всех призывников-абитуриентов. Согласно новой редакции закона, такую отсрочку получат только ребята, обучающиеся очно и за бюджетный счет на подготовительных отделениях государственных вузов. Предоставление этой отсрочки закон ограничил еще двумя требованиями. Первое - поступить на подготовительное отделение института или университета необходимо в год окончания школы. Второе - учиться там молодой человек должен не более 12 месяцев.

Иными словами, бесконечно устраиваться на подготовительные курсы при вузе, уходить оттуда и снова записываться на это отделение в надежде так провести время до 27 лет (напомним, что это возраст, когда в армию уже не призывают), у молодого человека не выйдет. Если тебе больше восемнадцати и ты проучился после окончания школы год на подготовительном отделении, но не поступил в вуз, будь добр, отправляйся в армию.

Подобная корректировка закона не только ликвидирует неравенство, но и позволит повысить профессиональный и образовательный уровень призывного контингента, считает депутат Госдумы Роман Романенко. "Вводимая норма крайне необходима и долгожданна для многих молодых людей", - уверен председатель Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. 


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Персоны
Шаманов Владимир
Проекты
Военные учения
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