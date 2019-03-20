Введены новые учебные отсрочки от армии
"Российская газета" публикует закон, который имеет принципиальное значение для тех призывников, кто после окончания школы решил получить полноценное высшее или среднее профессиональное образование, но вынужден прервать учебу в институте, университете или колледже из-за планового вызова в армию.
Новый документ так скорректировал Закон "О воинской обязанности и военной службе", что у этих ребят появилась возможность завершить образовательный процесс, минуя казарму или матросский кубрик.
Поясним, о чем идет речь. По действующим ранее нормативам молодые люди имели две образовательные отсрочки. К примеру, если парень по той или иной причине, например из-за болезни или позднего поступления в школу, задержался там до 18 и более лет, то есть достиг возраста призыва в армию, его в казарму сразу не брали. Юноша мог спокойно получить в школе аттестат зрелости и поступить в институт или университет.
Там он учился на бакалавра, то есть осваивал первую ступень высшего образования. И в отношении него действовала вторая отсрочка от армии. Однако путь в магистратуру для такого человека шел уже с годовым перерывом на срочную военную службу.
Тут срабатывало правило: отучился юноша в вузе на бакалавра, получил соответствующий диплом, затем отслужил солдатом или сержантом-срочником в армии - и мог дальше продолжить образование в институте или университете. Теперь его ждала там учеба на магистра.
Понятно, что такая практика ставила некоторых студентов в неравное положение с их менее возрастными однокурсниками. Им-то закон и прежде давал право учиться в высшем учебном заведении - как на бакалавра, так и на магистра - без перерыва на военную службу. То же касалось и получения образования в средних специальных учебных заведениях. В частности, в колледже.
Чтобы устранить эту несправедливость, ряд депутатов Госдумы предложили уравнять всех студентов в праве на получение полноценного высшего и среднего профессионального образования. Был подготовлен законопроект, по которому к двум действующим учебным отсрочкам добавлялась еще одна. Она гарантировала всем студентам-очникам непрерывность учебного процесса в вузе или колледже.
Согласно новому закону еще одну льготу получат ребята, которые обучаются очно на подготовительных отделениях государственных вузов
- Законопроектом мы устраняем правовую коллизию и даем молодым людям право, не прерываясь, получить образование в колледже или магистратуре вне зависимости от того, в каком возрасте они начали обучение в школе, что в полной мере соответствует требованиям Конституции и позиции Конституционного суда в этой части, - так объяснила суть законодательных изменений один из авторов новации заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.
С ее доводами коллеги по нижней палате парламента согласились без особых дискуссий. Действительно, о чем можно спорить, когда речь идет о судьбе только начинающего жизнь человека. В конце концов он же не виноват, что, к примеру, болел в детстве и был вынужден пойти в школу не в семь лет, как остальные ребятишки, а, допустим, в восемь или девять. И получить аттестат зрелости, будучи старше, чем другие выпускники.
Тем более если и в вуз поступил без особых проблем, учился там достойно, заслужил диплом бакалавра. Другие студенты прямиком в магистратуру, за более "высшим" образованием. А ему одна дорога - в казарму. Образовательные отсрочки-то все вышли, других учебных льгот по закону парню не положено. Неправильно, несправедливо это.
Депутаты все эти доводы прекрасно знают, а потому голосовали за полноценную учебу таких ребят в вузах и колледжах. Но в процессе обсуждения законопроекта они решили ввести в закон еще одну образовательную отсрочку - для тех молодых людей, чей путь в вуз идет через подготовительное отделение.
Однако надо иметь в виду, что эта льгота коснется не всех призывников-абитуриентов. Согласно новой редакции закона, такую отсрочку получат только ребята, обучающиеся очно и за бюджетный счет на подготовительных отделениях государственных вузов. Предоставление этой отсрочки закон ограничил еще двумя требованиями. Первое - поступить на подготовительное отделение института или университета необходимо в год окончания школы. Второе - учиться там молодой человек должен не более 12 месяцев.
Иными словами, бесконечно устраиваться на подготовительные курсы при вузе, уходить оттуда и снова записываться на это отделение в надежде так провести время до 27 лет (напомним, что это возраст, когда в армию уже не призывают), у молодого человека не выйдет. Если тебе больше восемнадцати и ты проучился после окончания школы год на подготовительном отделении, но не поступил в вуз, будь добр, отправляйся в армию.
Подобная корректировка закона не только ликвидирует неравенство, но и позволит повысить профессиональный и образовательный уровень призывного контингента, считает депутат Госдумы Роман Романенко. "Вводимая норма крайне необходима и долгожданна для многих молодых людей", - уверен председатель Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
Юрий Гаврилов
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