СМИ: к 2023 году в составе ВМФ РФ будет не менее 80 подлодок

Подводные силы Военно-морского флота России в ближайшие три года будут насчитывать около 80 субмарин разного класса. В это число входят и те подлодки, которые сейчас только строятся.

Об этом РИА Новости сообщил информированный источник. На сегодняшний день, по данным собеседника агентства, ВМФ России имеет более 70 субмарин. В этом списке многоцелевые атомные подводные лодки проектов типа "Ясень" (885) и "Щука" (971), дизельные "Варшавянки" (877 и 636) и субмарина специального назначения "Саров" ( проект 20120). А также атомные стратегические подводные лодки проектов "Борей" (955) и 667БДРМ.

Рассматривается возможность увеличения группировки атомных стратегических ракетоносцев класса "Борей" до десяти подлодок.

Светлана Цыганкова