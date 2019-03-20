СМИ: к 2023 году в составе ВМФ РФ будет не менее 80 подлодок
Источник изображения: Пресс-служба Северного флота
Подводные силы Военно-морского флота России в ближайшие три года будут насчитывать около 80 субмарин разного класса. В это число входят и те подлодки, которые сейчас только строятся.
Об этом РИА Новости сообщил информированный источник. На сегодняшний день, по данным собеседника агентства, ВМФ России имеет более 70 субмарин. В этом списке многоцелевые атомные подводные лодки проектов типа "Ясень" (885) и "Щука" (971), дизельные "Варшавянки" (877 и 636) и субмарина специального назначения "Саров" ( проект 20120). А также атомные стратегические подводные лодки проектов "Борей" (955) и 667БДРМ.
Рассматривается возможность увеличения группировки атомных стратегических ракетоносцев класса "Борей" до десяти подлодок.
Светлана Цыганкова
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1 комментарий
№1
штурм
20.03.2019 02:33
Цитата, q
Подводные силы Военно-морского флота России в ближайшие три года будут насчитывать около 80 субмарин разного класса. В это число входят и те подлодки, которые сейчас только строятся.
А сколько из этих 80 лодок будет в боеспособном состоянии?
хорошо если хотя бы половина сможет выходить в море......
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