Войти
20.03.2019
Военное обозрение

Роскосмос опроверг перенос сроков по программе "Луна-25"

321
0
0

Роскосмос не подтвердил изменений в программе по проекту "Луна-25", сообщив, что работы по обеспечению запуска космического аппарата ведутся согласно ранее утвержденному графику, запуск запланирован на 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Источник изображения: Роскосмос

На сегодняшний день изменений в программе нет. Работы по космическому аппарату "Луна-25" ведутся в обеспечении запуска в 2021 году

- говорится в сообщении.

Ранее вице-президент Российской академии наук Юрий Балега сообщил, что станция "Луна-25" может быть запущена в период с 2022 по 2024 год, о чем сообщили многие российские СМИ.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта "Луна-25" планируется запуск автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. В Роскосмосе назвали 2021 год оптимальным для реализации проекта.

Между тем во вторник в Институте медико-биологических проблем РАН в Москве стартовал эксперимент по имитации четырехмесячной миссии на Луну. Шесть добровольцев из России и США заперли в наземном экспериментальном комплексе. В ходе проекта экипажу предстоит воспроизвести основные характеристики реального космического полета на Луну, в ходе которого будет отработан сам перелет, поиск места прилунения и сама посадка. Также в программу входят выход на поверхность и проведение различных операций, пребывание на орбите Луны и дистанционное управление лунным ровером для подготовки базы, возвращение на Землю. Все 120 дней эксперимента "космонавты" проведут в полной изоляции от внешнего мира, у них даже отобрали сотовые телефоны.

Следующий этап подготовки полета на Луну и постройки там лунной базы займет уже год. Специально для таких экспериментов в Институте построен экспериментальный комплекс с имитатором лунной поверхности.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Роскосмос
Проекты
Луна
Медицина
Похожие новости
29.12.2018
Ученый ИМБП РАН: антарктическая станция "Восток" послужит аналогом будущей базы на Луне
01.04.2015
Роскосмос и НАСА заинтересованы в продолжении сотрудничества - Комаров
30.05.2014
В РАН появится Центр подготовки межпланетных экспедиций
21.09.2012
Годовая экспедиция на МКС будет пробной
28.12.2010
«АВИАЦИЯ И КОСМОНАВТИКА – 2010» в Национальном исследовательском университете «МАИ»
23.08.2007
МАКС-2007: наземные контракты и марсианские хроники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.03 07:18
  • 2
"Арктический танк" получит вооружение от "Арматы"
  • 20.03 07:01
  • 1
80 стратегий туманного будущего
  • 20.03 06:17
  • 3
СМИ: ВМФ увеличит группировку атомных ракетоносцев класса "Борей"
  • 20.03 05:28
  • 1812
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.03 04:55
  • 1
Путин заявил, что считает Су-57 лучшим военным самолетом в мире
  • 20.03 02:33
  • 1
СМИ: к 2023 году в составе ВМФ РФ будет не менее 80 подлодок
  • 20.03 02:15
  • 1
Роскосмос намерен сотрудничать с Казахстаном и после отставки Назарбаева
  • 20.03 02:04
  • 1
Бомбардировщики Су-24 разбомбили командные пункты "противника" в Калининградской области
  • 20.03 01:42
  • 1
"Винтажная" пехота
  • 20.03 01:31
  • 15
Президент подписал законы о неуважении к обществу и власти и о фейках
  • 20.03 01:07
  • 7
Раскрыта точность удара Су-34
  • 20.03 00:45
  • 14
Дайте огня. Зачем Россия возвращается к калибру "трехлинеек"
  • 20.03 00:34
  • 1
Путин пообещал решить проблему с жильем для бывших крымских военнослужащих ВСУ
  • 20.03 00:01
  • 1
Россия разместила в Крыму "Искандеры" и дальние бомбардировщики - сенатор Бондарев
  • 19.03 23:31
  • 1
Саудовский министр отметил, что санкции против РФ приведут к проблемам для всего мира