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20.03.2019
ТАСС

В РАН сомневаются в целесообразности строительства станции на Луне

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Луна
Луна.
Источник изображения: Shutterstock

По словам вице-президента академии, человек на естественном спутнике Земли окажется нескоро

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Вице-президент Российской академии наук (РАН) Юрий Балега сообщил, что скептически относится к строительству лунной станции по экономическим причинам.

"Я скептически отношусь, чисто экономически, к построению станций на Луне. На Луне перепады температур колоссальные, там пыль прилипает, потому что статика. Большая научная программа по исследованию Луны будет реализовываться", - сказал Балега на пресс-конференции в Москве по итогам визита делегации РАН в США.

По его словам, человек на естественном спутнике Земли окажется нескоро. При этом вице-президент РАН подчеркнул, что на орбиту Луны экипаж можно будет отправить "через десять лет".

При этом президент РАН Александр Сергеев высказался за взаимодействие РФ и США в рамках доставки космонавтов и астронавтов к Луне. "Наличие второй транспортной системы - это очень важно, и они [американцы] интересуются этой второй транспортной системой, сможет ли ее создать Россия. Нам также нужно совместно и взаимовыгодно освоить окололунное пространство, в том числе в сотрудничестве по созданию системы глобального лунного позиционирования", - сказал он.

В конце 2018 года Совет РАН по космосу принял концепцию российской лунной программы, однако поручил ее дополнить. В Роскосмосе сообщали, что эта программа будет реализована в несколько этапов до 2040 года. До этого предлагались разные концепции программ освоения дальнего космоса, включающих миссии к Луне, а датой первого пилотируемого полета назывались и 2031, и 2030 год.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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