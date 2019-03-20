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20.03.2019
ТАСС

Новая ракета Arianespace отправит 30 спутников OneWeb в 2020 году

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Исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль
Исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль.
Источник изображения: © REUTERS/Christian Hartmann

Первый полет Ariane 6 со спутниками состоится во второй половине следующего года

ПАРИЖ, 19 марта. /ТАСС/. Компания Arianespace подписала соглашение с компанией OneWeb о запуске 30 спутников OneWeb с помощью новой ракеты Ariane 6 в 2020 году. Об этом сообщил во вторник исполнительный директор Arianespace Стефан Исраэль.

"Контракт был подписан сегодня! Первый полет Ariane 6 выведет на орбиту 30 спутников OneWeb в 2020 году", - написал он в своем Twitter. Как уточняется в распространенном компанией пресс-релизе, первый полет Ariane 6 со спутниками OneWeb состоится во второй половине 2020 года. Также в контракте предусмотрено использование двух опций ракеты (Ariane 63, которая вмещает до 36 спутников OneWeb и Ariane 64, вмещающей до 78 спутников), начиная с 2023 года.


"Я рад объявить, что мы продолжим наше сотрудничество с Arianespace для запуска дополнительных спутников для нашей группировки на [ракетах] Ariane 6. Первый запуск наших спутников [на ракете "Союз-СТ-Б"] стал началом нашей миссии по обеспечению связи всех и везде", - приводятся в пресс-релизе слова главного исполнительного директора OneWeb Адриана Штекеля.

Первые спутники OneWeb

Первые шесть спутников, которые заложат основу будущей низкоорбитальной системы связи компании OneWeb, были выведены на расчетную орбиту российскими ракетой "Союз-СТ-Б" и разгонным блоком "Фрегат" 28 февраля. Запуск был осуществлен с космодрома Куру во Французской Гвиане. Оператором запуска выступила компания Arianespace.

Каждый из спутников весом 147,7 кг, созданных в сотрудничестве с европейской компанией Airbus, оборудован двумя солнечными батареями, плазменной двигательной установкой и бортовым датчиком спутниковой навигации GPS. Они будут работать на высоте 1,2 тыс. км над поверхностью Земли. Предполагаемый срок службы аппаратов составляет пять лет.

OneWeb намеревается разместить на околоземной орбите порядка 600 спутников. Коммерческое использование группировки начнется в 2020 году. К 2021 году британская компания намерена обеспечить полное покрытие Земли связью. В рамках контракта, подписанного в 2015 году между Arianespace и OneWeb, планируется 21 запуск аппаратов российскими ракетами-носителями "Союз" с космодромов Куру и Байконур (Казахстан), с опционом на пять дополнительных стартов.

По заявлению разработчиков, абоненты низкоорбитальной системы OneWeb смогут получать доступ в интернет со скоростями, сравнимыми с доступом по выделенной наземной оптоволоконной линии. Конечные пользователи смогут принимать сигнал с помощью специальных терминалов. Они могут быть установлены в частным домах, в общественных местах, на транспортных средствах (в том числе самолетах). В начале этого года сообщалось, что стоимость одного такого устройства не превысит $200-300.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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