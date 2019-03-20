Войти
20.03.2019
ТАСС

Россия начнет строительство посещаемой лунной базы после 2030 года

316
0
0
Сергей Крикалев
Сергей Крикалев.
Источник изображения: Григорий Сысоев / РИА Новости

В госкорпорации добавили, что и полет на Луну должен состояться к 2030 году

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Строительство посещаемой российской лунной базы планируется начать после 2030 года, сообщил во вторник исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев.

"Полет на Луну должен состояться к 2030 году. И после 2030 года должно начаться разворачивание этой базы. Она будет сначала, наверное, маленькая, такая короткопосещаемая, а потом, наверное, больше и больше люди там будут пребывать", - сказал он в видео телестудии Роскосмоса, размещенном на YouTube.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что лунная программа России, рассчитанная до 2040 года, будет представлена в Совет безопасности РФ на рассмотрение до лета. По его словам, лунная программа еще до конца не согласована с профильными министерствами и ведомствами, поскольку ее заказчиком является Российская академия наук, а Роскосмос - генеральный исполнитель.

В конце 2018 года Совет РАН по космосу принял концепцию российской лунной программы, однако поручил ее дополнить. В Роскосмосе сообщали, что эта программа будет реализована в несколько этапов до 2040 года. В свою очередь, заместитель председателя Совета РАН по космосу, научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук Лев Зеленый сообщил ТАСС, что концепция российской лунной программы должна быть направлена на рассмотрение в правительство до лета 2019 года.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ИКИ РАН
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
Похожие новости
12.04.2016
Марс в иллюминаторе
30.04.2014
Невзятая высота
07.04.2014
«Они себе больше навредят»
19.12.2013
«Одна из ближайших целей человечества»
15.10.2012
Полеты во сне и на Луну
28.09.2012
Русские едут на Луну
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.03 07:18
  • 2
"Арктический танк" получит вооружение от "Арматы"
  • 20.03 07:01
  • 1
80 стратегий туманного будущего
  • 20.03 06:17
  • 3
СМИ: ВМФ увеличит группировку атомных ракетоносцев класса "Борей"
  • 20.03 05:28
  • 1812
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.03 04:55
  • 1
Путин заявил, что считает Су-57 лучшим военным самолетом в мире
  • 20.03 02:33
  • 1
СМИ: к 2023 году в составе ВМФ РФ будет не менее 80 подлодок
  • 20.03 02:15
  • 1
Роскосмос намерен сотрудничать с Казахстаном и после отставки Назарбаева
  • 20.03 02:04
  • 1
Бомбардировщики Су-24 разбомбили командные пункты "противника" в Калининградской области
  • 20.03 01:42
  • 1
"Винтажная" пехота
  • 20.03 01:31
  • 15
Президент подписал законы о неуважении к обществу и власти и о фейках
  • 20.03 01:07
  • 7
Раскрыта точность удара Су-34
  • 20.03 00:45
  • 14
Дайте огня. Зачем Россия возвращается к калибру "трехлинеек"
  • 20.03 00:34
  • 1
Путин пообещал решить проблему с жильем для бывших крымских военнослужащих ВСУ
  • 20.03 00:01
  • 1
Россия разместила в Крыму "Искандеры" и дальние бомбардировщики - сенатор Бондарев
  • 19.03 23:31
  • 1
Саудовский министр отметил, что санкции против РФ приведут к проблемам для всего мира