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20.03.2019
ТАСС

В Роскосмосе сообщили, что сроки запуска проекта "Луна-25" не изменились

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Макет станции "Луна-25"
Макет станции "Луна-25".
Источник изображения: ТАСС

Запуск космического аппарата запланирован на 2021 год

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Изменений в программе по проекту "Луна-25" нет. Сейчас ведутся работы по обеспечению запуска космического аппарата в 2021 году, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Работы по КА [космический аппарат] "Луна-25" ведутся в обеспечении запуска в 2021 году. В настоящий момент изменений нет", - отметили в пресс-службе.

Ранее вице-президент РАН Юрий Балега сообщил, что станция "Луна-25" может быть запущена в период с 2022 по 2024 год. Об этом он рассказал журналистам во вторник во время пресс-конференции.

Цель проекта "Луна-25" - запуск автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского. Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Академия наук считает 2021 год оптимальным временем для осуществления проекта.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
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Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
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