Российскую станцию "Луна-Глоб" могут запустить в 2022-2024 годах
Предполагается, что аппарат будут использовать для исследований в районе южного полюса Луны
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Российская станция "Луна-Глоб" (название аппарата - "Луна-25") может быть запущена в 2022-2024 годах, сообщил во вторник журналистам вице-президент Российской академии наук Юрий Балега по итогам визита делегации РАН в США.
"Вполне возможно, что станция "Луна-25" может быть запущена в период с 2022 по 2024 год", - сказал Балега.
Цель проекта "Луна-25" - запуск автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского. Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Академия наук считает 2021 год оптимальным временем для осуществления проекта.
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