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20.03.2019
ТАСС

Российскую станцию "Луна-Глоб" могут запустить в 2022-2024 годах

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Стенд с логотипом Федерального космического агентства "Роскосмос"
Стенд с логотипом Федерального космического агентства "Роскосмос".
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

Предполагается, что аппарат будут использовать для исследований в районе южного полюса Луны

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Российская станция "Луна-Глоб" (название аппарата - "Луна-25") может быть запущена в 2022-2024 годах, сообщил во вторник журналистам вице-президент Российской академии наук Юрий Балега по итогам визита делегации РАН в США.

"Вполне возможно, что станция "Луна-25" может быть запущена в период с 2022 по 2024 год", - сказал Балега.

Цель проекта "Луна-25" - запуск автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского. Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Академия наук считает 2021 год оптимальным временем для осуществления проекта.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Рогозин Дмитрий
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