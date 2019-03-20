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20.03.2019
Газета.ru

"Начнется гонка вооружений": МИД о последствиях разрыва ДРСМД

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Источник изображения: gazeta.ru

Россия отказалась уничтожить комплексы с ракетой 9М729

Россия не будет уничтожать "спорную" ракету 9М729, которую Вашингтон "без каких-либо на то оснований" называет нарушающей положения ДРСМД. США ранее поставили условие, что если Москва не сделает этого, 2 августа Вашингтон расторгнет Договор. В российском МИДе считают, что это может привести к многосторонней гонке вооружений сразу в нескольких регионах мира.



Россия не собирается выполнять требование США уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которую Вашингтон считает не соответствующей требованиям Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), указали в сообщении на сайте российского МИДа.

Там обратили внимание, что эту ракету США объявили противоречащей ДРСМД "без каких-либо на то оснований", поэтому российская сторона "не может" пойти на уничтожение комплексов с 9М729.

Чтобы доказать, что она соответствует положениям ДРСМД, в январе Министерство обороны РФ даже продемонстрировало ее иностранным военным атташе и представителям СМИ. Начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский на брифинге пояснил, что крылатая ракета 9М729 комплекса "Искандер-М" не нарушает требования Договора, так как не может быть заправлена достаточным для этого количеством топлива.

Но, как заявила представитель посольства США в Москве Андреа Калан, этот брифинг не заставил Вашингтон и его союзников поверить в соответствие ракеты 9М729 нормам ДРСМД. При этом сами сотрудники американского диппредставительства в Москве не пришли на брифинг по "спорной" ракете, объяснив это тем, что мероприятие полностью контролировала российская сторона.

В МИД РФ считают, что разрыв ДРСМД может привести к многосторонней гонке вооружений сразу в нескольких регионах.

"Если США сохранят свою нынешнюю позицию по ДРСМД, то 2 августа он прекратит действие. Очевидно, что развал Договора будет иметь самые негативные последствия для международной безопасности и стабильности", - указано в комментарии. В МИД РФ также считают, что прекращение ДРСМД может угрожать устойчивости режима Договора о нераспространении ядерного оружия и перспектив дальнейшего ядерного разоружения.

Кстати, ранее в России неоднократно заявляли, что США не удастся втянуть Москву в гонку вооружений. В частности, 7 февраля об этом на пресс-конференции говорил замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Мы себя в гонку вооружений втянуть не позволим. Но американцы, видимо, уповают на то, что у них это получится. До сих пор не получалось. Я думаю, что и в этот раз не получится", - подчеркнул дипломат.

Сейчас в дипведомстве отмечают, что России приходится готовиться к потенциальному развертыванию американской стороной новых ракетных систем средней дальности.

В то же время в МИДе подчеркнули, что категорически не приемлют попыток извратить логику поддержания военно-стратегического баланса и представить ответные шаги Москвы как ракетную угрозу с российской стороны.

В ведомстве также обратили внимание, что Вашингтон отклонил все российские инициативы по урегулированию претензий сторон относительно соблюдения ДРСМД и отказался вести диалог, требуя от России пойти на уступки в одностороннем порядке.

В заключении в дипведомстве подчеркнули, что заинтересованы в предотвращении новых ракетных кризисов в Европе и других регионах. Об этом говорил журналу "Международная жизнь" и замглавы МИДа Александр Грушко. По его словам, Москва не будет размещать ракеты на своей западной территории до тех пор, пока США не разместят свои ракеты в Европе.

"Мы будем принимать все необходимые ответные и симметричные меры для того, чтобы обеспечить баланс в сфере ДРСМД. Но одновременно мы не планируем размещать ракеты, в том числе в европейской части страны, до тех пор, пока в Европе не появятся соответствующие американские средства", - отметил дипломат.

По его словам, европейцы сами не заинтересованы в появлении на континенте американских ракет. "Если возобладают интересы обеспечения безопасности и европейцы действительно не хотят превращения континента в плацдарм для размещения американских сил и полного военно-политического и геополитического подчинения США, то они должны воспротивиться этим планам [по размещению американских ракет в Европе], если они реально появятся", - подчеркнул замминистра иностранных дел.

Россия неоднократно заявляла, что разрабатывает ответные меры на приостановление США своего участия в ДРСМД, о чем американский лидер Дональд Трамп заявил 2 февраля. Американский лидер предупредил о начале разработки Вашингтоном "военного ответа" на "нарушения" обязательств по соглашению, которые якобы совершила Москва.

До окончательного разрыва договора осталось теперь уже менее пяти месяцев. Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что у Москвы еще есть шанс "вернуться" к соблюдению условий Договора.

"Если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода, то есть проверяемо уничтожит свою ракету, нарушающую ДРСМД, пусковые установки и сопутствующее оборудование, договор будет расторгнут", - отметил Помпео.

Но российская сторона не пошла на уступки и сразу же после заявления Трампа объявила о приостановке своего участия в Договоре. Президент России Владимир Путин также сообщил, что Москва приступает к разработке ответных действий в отношении США.


Лидия Мисник

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Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
РСМД
Ядерный щит
ЯО
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