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20.03.2019
WarSpot

Американская армия хочет получить "роботизированные танки"

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Источник изображения: warspot.ru

Американская армия не оставляет попыток вооружиться "роботизированными танками". Вчера, 18 марта, портал defence-blog.com сообщил о том, что Минобороны США объявило новый тендер в рамках программы Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV, "опционально управляемая боевая машина").

Согласно описанию программы, OMFV будет действовать на поле боя вместе с пехотой и предназначена для ближнего боя. Ключевые задачи, выдвигаемые новой боевой машине, — маневрирование и поражение целей комбинированным оружием.

Беспилотная боевая машина Black Knight.

Источник изображения: defence-blog.com

Тендер на OMFV будет проводиться по ускоренной программе и включает в себя закупку до двух типов действующих образцов боевых машин. При этом каждый из претендентов представит для испытаний 14 образцов "роботизированных танков". Контракт с победителем конкурса планируют подписать уже в 2020 году.

По неофициальной информации, основными претендентами на контракт могут стать TARDEC (United States Army Tank Automotive Research, Development and Engineering Center), завершающий разработку боевой машины, соответствующей требованиям программы OMFV, а также компания BAE Systems, возобновившая работы по своему детищу Black Knight.

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Оригинал публикации
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Страны
США
Компании
BAE Systems
Проекты
2020-й год
Робот
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