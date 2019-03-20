Американская армия хочет получить "роботизированные танки"

Американская армия не оставляет попыток вооружиться "роботизированными танками". Вчера, 18 марта, портал defence-blog.com сообщил о том, что Минобороны США объявило новый тендер в рамках программы Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV, "опционально управляемая боевая машина").

Согласно описанию программы, OMFV будет действовать на поле боя вместе с пехотой и предназначена для ближнего боя. Ключевые задачи, выдвигаемые новой боевой машине, — маневрирование и поражение целей комбинированным оружием.

Беспилотная боевая машина Black Knight. Источник изображения: defence-blog.com

Тендер на OMFV будет проводиться по ускоренной программе и включает в себя закупку до двух типов действующих образцов боевых машин. При этом каждый из претендентов представит для испытаний 14 образцов "роботизированных танков". Контракт с победителем конкурса планируют подписать уже в 2020 году.

По неофициальной информации, основными претендентами на контракт могут стать TARDEC (United States Army Tank Automotive Research, Development and Engineering Center), завершающий разработку боевой машины, соответствующей требованиям программы OMFV, а также компания BAE Systems, возобновившая работы по своему детищу Black Knight.