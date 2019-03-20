Войти
20.03.2019
Военное обозрение

В США заявили о разработке Россией вооружений для борьбы со спутниками

358
0
0

Соединенные Штаты не уверены, что Россия и Китай, пропагандируя предотвращение гонки вооружений в космосе, параллельно с этим не разрабатывают боевые системы для уничтожения спутников, заявила помощник госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями, верификации и соблюдения Илим Поблет, передает РИА Новости.

Источник изображения: Минобороны РФ

Выступая на сессии Конференции по разоружению под председательством США Поблет заявила, что США не доверяют России в вопросах контроля над вооружениями по причине того, что российская сторона "разрабатывает различные вооружения, которые могут уничтожить спутники".

Как мы можем доверять российским усилиям и заявлениям о предотвращении гонки вооружений в космосе, если они разрабатывают и создают противоспутниковые ракеты и различные лазеры, которые должны ослеплять или причинять вред спутникам?

- заявила она, добавив, что Россия и Китай создают противоспутниковое оружие.

Как пример оружия, созданного для уничтожения спутников, Поблет привела принятый на опытно-боевое дежурство в российской армией лазерный комплекс "Пересвет".

Если этот лазер может нарушить нормальную работу спутников, он может стать средством обхода положений российского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космосе

- подчеркнула она.

В конце февраля этого года американский президент Дональд Трамп подписал распоряжение о создании Космических войск США для отражения агрессии и защиты национальных интересов страны в космосе.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Пересвет
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
19.02.2019
Ракетная перепись: у России есть условия для многостороннего ДРСМД
26.12.2018
Мало денег и оружия: что волнует армию США
20.12.2018
Выступление Министра обороны России с подведением итогов 2018 года
12.11.2018
Ракеты в Европе: США рассказали о планах по ДРСМД
26.03.2018
Восстановить ядерный паритет: новое супероружие России получило "свидетельства о рождении"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.03 07:18
  • 2
"Арктический танк" получит вооружение от "Арматы"
  • 20.03 07:01
  • 1
80 стратегий туманного будущего
  • 20.03 06:17
  • 3
СМИ: ВМФ увеличит группировку атомных ракетоносцев класса "Борей"
  • 20.03 05:28
  • 1812
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.03 04:55
  • 1
Путин заявил, что считает Су-57 лучшим военным самолетом в мире
  • 20.03 02:33
  • 1
СМИ: к 2023 году в составе ВМФ РФ будет не менее 80 подлодок
  • 20.03 02:15
  • 1
Роскосмос намерен сотрудничать с Казахстаном и после отставки Назарбаева
  • 20.03 02:04
  • 1
Бомбардировщики Су-24 разбомбили командные пункты "противника" в Калининградской области
  • 20.03 01:42
  • 1
"Винтажная" пехота
  • 20.03 01:31
  • 15
Президент подписал законы о неуважении к обществу и власти и о фейках
  • 20.03 01:07
  • 7
Раскрыта точность удара Су-34
  • 20.03 00:45
  • 14
Дайте огня. Зачем Россия возвращается к калибру "трехлинеек"
  • 20.03 00:34
  • 1
Путин пообещал решить проблему с жильем для бывших крымских военнослужащих ВСУ
  • 20.03 00:01
  • 1
Россия разместила в Крыму "Искандеры" и дальние бомбардировщики - сенатор Бондарев
  • 19.03 23:31
  • 1
Саудовский министр отметил, что санкции против РФ приведут к проблемам для всего мира