В США заявили о разработке Россией вооружений для борьбы со спутниками

Соединенные Штаты не уверены, что Россия и Китай, пропагандируя предотвращение гонки вооружений в космосе, параллельно с этим не разрабатывают боевые системы для уничтожения спутников, заявила помощник госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями, верификации и соблюдения Илим Поблет, передает РИА Новости.

Источник изображения: Минобороны РФ

Выступая на сессии Конференции по разоружению под председательством США Поблет заявила, что США не доверяют России в вопросах контроля над вооружениями по причине того, что российская сторона "разрабатывает различные вооружения, которые могут уничтожить спутники".

Как мы можем доверять российским усилиям и заявлениям о предотвращении гонки вооружений в космосе, если они разрабатывают и создают противоспутниковые ракеты и различные лазеры, которые должны ослеплять или причинять вред спутникам?

- заявила она, добавив, что Россия и Китай создают противоспутниковое оружие.

Как пример оружия, созданного для уничтожения спутников, Поблет привела принятый на опытно-боевое дежурство в российской армией лазерный комплекс "Пересвет".

Если этот лазер может нарушить нормальную работу спутников, он может стать средством обхода положений российского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космосе

- подчеркнула она.

В конце февраля этого года американский президент Дональд Трамп подписал распоряжение о создании Космических войск США для отражения агрессии и защиты национальных интересов страны в космосе.