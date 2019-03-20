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20.03.2019
Российская газета

ВМФ России вводит новую схему подготовки экипажей для современных АПЛ

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Источник изображения: Павел Львов / РИА Новости

Завершающий этап испытаний новой атомной подлодки "Князь Владимир", запланированный на лето-осень нынешнего года, намереваются совместить со сдачей обязательных курсовых задач его экипажем. Такую информацию, незаметно промелькнувшую накануне, в День моряка-подводника "Российской газете" подтвердили сразу три источника - в пресс-службе Северного флота, на "Севмаше" и в Беломорской ВМБ.

Первое известие о таком нововведении пришло по итогам недавнего визита министра обороны России Сергея Шойгу на "Севмаш". Там глава военного ведомства провел рабочее совещание, на котором шел предметный разговор о "завершении испытаний и сдаче в 2019 году" ракетной подводной лодки стратегического назначения проекта 995А "Князь Владимир", атомного подводного крейсера проекта 885М "Казань", а также о ходе "работ по ремонту с модернизацией тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 11442".

Тогда же, по версии ТАСС, Сергей Шойгу "заслушал должностных лиц Северного флота о ходе испытаний АПЛ "Князь Владимир" в рамках поставленной им задачи до конца года принять этот подводный ракетоносец в состав военного флота России". Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов доложил министру, что экипаж этой подводной лодки "параллельно с заводскими и государственными экзаменами полностью освоил устройство субмарины и сдал все необходимые курсовые задачи".

Далее - еще одна прямая цитата:

"Нововведение, пояснил командующий, связано с тем, чтобы экипаж субмарины был готов выполнять поставленные задачи в море сразу после приемки АПЛ от промышленности. Ранее экипажи принимали подлодки после сдачи их судостроителями и только после этого приступали к сдаче курсовых задач - Л-1, Л-2, Л-3, а затем, через год, проводили глубоководное погружение. Нынешний порядок оптимизирует процесс вхождения подводных ракетоносцев в состав Военно-морского флота и их включения в несение боевого дежурства".

Опрошенные нами профессионалы-кораблестроители и подводники со стажем - действующие офицеры подплава и уже вышедшие в запас - рассказали, что думают о таком нововведении, как с этим было прежде и как обеспечивается сейчас.

Новый корабль с уже назначенным на него экипажем и находящейся на борту заводской сдаточной командой проходил последовательно швартовные, ходовые, заводские и государственные испытания. И лишь после того, как завод-изготовитель и командование ВМФ подписывали приемный акт, на подводной лодке поднимали Военно-морской флаг, она уходила к месту постоянного базирования. И уже там, как правило, в навигацию следующего года экипаж отрабатывал учебно-курсовые задачи Л-1, Л-2, Л-3.

Это как минимум три отдельных выхода в море разной продолжительности, но обязательно со старшими на борту и проверяющими. Только подтвердив знания и практические навыки на самостоятельное выполнение всеми членами экипажа задач по специальности, экипаж мог рассчитывать на перевод в "первую линию". То есть на допуск к "выполнению задач по предназначению" - нести боевое дежурство в составе морской группировки стратегических ядерных сил России и/или выполнять поисковые операции и другие задания командования в дальней морской зоне.

Все перечисленное требует времени, терпения и высочайшей ответственности за каждое принимаемое решение. А флоту, понятное дело, нужен, и как можно скорее, боеготовый корабль с перволинейным экипажем.

Вот и разработали представители Северного флота, "Севмаша" и Беломорской военно-морской базы, к которой временно приписаны строящиеся и ремонтируемые корабли, некий оптимизированный план-график на предстоящую навигацию 2019 года. Его суть - совместить проведение завершающего этапа заводских и государственных испытаний головного корабля проекта 955А "Борей-А" и отработку его экипажем во главе с капитаном II ранга Вячеславом Дружиным курсовых задач для ускоренного выхода в "первую линию". 

Создателям нового корабля и тем, кто уже несет на нем службу, мы искренне желаем успеха - как и все опрошенные нами эксперты. Не совпадая в каких-то деталях, они были единодушны в одном: жизнь на месте не стоит, изменения нужны и часто бывают полезны. Но изменение регламентов и процедур профессиональной подготовки в той сфере, что сопряжена с подводной техникой, ядерным вооружением и национальной безопасностью, их ускорение или модная нынче "оптимизация" - тот самый случай, когда отмерить надо не один раз и даже не семь.  


Александр Емельяненков

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Россия
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БелОМО
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Севмаш
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
1144 Орлан
885 Ясень
955 Борей
СФ
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