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20.03.2019
ТАСС

Вице-адмирал рассказал о самых высоких зарплатах среди подводников

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Атомная подводная лодка проекта 949
Атомная подводная лодка проекта 949 на рейде на базе 16-й Краснознаменной эскадры подводных лодок Тихоокеанского флота в Вилючинске.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Речь идет о ежемесячном довольствии в размере около 250 тыс. рублей

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Самыми высокооплачиваемыми моряками-подводниками Военно-морского флота России являются командиры атомных подводных лодок (АПЛ) Тихоокеанского флота, несущие службу на Камчатке, и Северного флота - в Арктике. Об этом во вторник, в День моряка-подводника, сообщил ТАСС бывший первый заместитель начальника Главного штаба ВМФ вице-адмирал Олег Бурцев.

"Больше всех из моряков-подводников получают командиры ракетных подводных крейсеров стратегического назначения и многоцелевых атомных подводных лодок, несущие службу на Камчатке и в Арктической зоне. С учетом всех надбавок, включая двойной оклад, их ежемесячное денежное довольствие составляет около 250 тыс. рублей", - сказал Бурцев, который ранее командовал 1-й флотилией АПЛ Северного флота.

По его словам, второе место по зарплате (полуторный оклад) занимают командиры АПЛ Северного флота, не проходящие службу на арктических островах, третьими идут их коллеги из Приморья (получают 15-процентную надбавку к окладу).

"Денежное довольствие старших помощников, штурманов, командиров боевых частей АПЛ меньше, чем у их командиров, на несколько десятков тысяч рублей пропорционально их служебному положению", - добавил вице-адмирал.

Накануне командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов сообщил, что денежное довольствие командира подводной лодки на Северном флоте более чем в два раза превышает денежное довольствие командира полка, проходящего службу в центральной полосе России.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Проекты
Арктика
СФ
ТОФ
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