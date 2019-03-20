Бомбардировщики Балтфлота "уничтожили" противника под Калининградом

Летчики морской авиации Балтийского флота отработали на полигоне в Калининградской области практическое бомбометание и прикрытие сухопутной группировки войск с воздуха.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, экипажи бомбардировщиков Су-24М выполнили высокоточные бомбовые удары на высотах от 200 метров до двух километров. В плановых полетах участвовали более 10 летных экипажей и свыше ста человек инженерно-технического персонала.

Роль командных пунктов условного противника, инженерных укреплений, техники и живой силы выполняли полноразмерные мишени. Все цели были уничтожены осколочно-фугасными авиабомбами. Это показали средства объективного контроля, установленные на боевых машинах, а также на земле в районе боевого применения.

Летчики также отработали боевое маневрирование предельными параметрами и приемы подавления средств противовоздушной обороны условного противника.

Справка "РГ"

Фронтовой бомбардировщик Су-24М предназначен для уничтожения наземных и надводных целей в любых метеоусловиях, днем и ночью, в тактической и ближайшей оперативной глубине территории противника.

Экипаж - 2 человека, максимальная скорость: на высоте - 2 240 км/ч, у земли без подвесок - 1 400 км/ч, практический потолок - 11 000 м, максимальная дальность - 3 800 км, практический радиус действия - 410-560 км.

Вооружение: пушка шестиствольная ГШ-30-6 калибр 30 мм, УР "воздух-воздух" Р-60М, УР "воздух-земля" Х-23, Х-25, Х-29, Х-58, корректируемые авиабомбы КАБ-500, КАБ-1500, бомбы свободного падения, кассетные бомбы РБК-500, РБК-250, блоки с НУР С-5, С-8, С-13, С-24, С-25, баки с зажигательной смесью, ядерные бомбы.

Светлана Песоцкая (Калининградская область)