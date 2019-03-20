Эксперт: США пытаются выставить себя жертвой российской агрессии в космосе

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. США обвиняют Россию в создании противоспутникового и космического оружия, чтобы снять с себя ответственность и представить свои разработки в этой области как ответ на действия России, заявил РИА Новости российский военный эксперт, директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Ранее помощник госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями, верификации и соблюдения Илим Поблет заявила, что России нельзя доверять при обсуждении предотвращения гонки вооружений в космосе, так как РФ сама разрабатывает оружие, которое будет функционировать в космическом пространстве.

"Любые обвинения в адрес России со стороны должностных лиц США носят сегодня политизированный характер и призваны отвести внимание от замыслов самого Вашингтона. Понятно, что в перспективе ближайших лет США начнут гонку вооружений в космосе, сегодня готовится соответствующее оружие и инфраструктурное обеспечение", - сказал Коротченко.

По его словам, США точно так же действовали и перед тем, как заявить о своем выходе из договора о ракетах средней и меньшей дальности. "Голая пропаганда, не подтвержденная ничем, кроме желания перевести стрелку", - добавил эксперт.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп уже подписал указ о создании космических сил в США, которое будет предусматривать развертывание ударного оружия в космосе. "Обвинения в адрес России преследуют одну цель - снять претензии с себя, перевести их на Россию и изобразить себя в качестве жертвы российских козней", - отметил Коротченко.