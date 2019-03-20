Бомбардировщики Су-24 разбомбили командные пункты "противника" в Калининградской области

Москва. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Бомбардировщики Су-24М отработали уничтожение командных пунктов условного противника на полигоне в Калининградской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Балтийского флота.

"В рамках плановых полетов экипажи бомбардировщиков Су-24М нанесли высокоточные бомбовые удары по командным пунктам, уничтожили живую силу и боевую технику условного противника на авиационном полигоне в Калининградской области", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, бомбометание проводилось на высотах от 200 метров до 2 километров с использованием осколочно-фугасных авиационных бомб.

"Помимо практического бомбометания, летчики отработали боевое маневрирование с предельными параметрами и приемы подавления средств противовоздушной обороны условного противника", - добавили в пресс-службе.