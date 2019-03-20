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20.03.2019
Интерфакс-АВН

Бомбардировщики Су-24 разбомбили командные пункты "противника" в Калининградской области

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Бомбардировщики Су-24М2
Фронтовые бомбардировщики Су-24М2.
Источник изображения: rg.ru

Москва. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Бомбардировщики Су-24М отработали уничтожение командных пунктов условного противника на полигоне в Калининградской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Балтийского флота.

"В рамках плановых полетов экипажи бомбардировщиков Су-24М нанесли высокоточные бомбовые удары по командным пунктам, уничтожили живую силу и боевую технику условного противника на авиационном полигоне в Калининградской области", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, бомбометание проводилось на высотах от 200 метров до 2 километров с использованием осколочно-фугасных авиационных бомб.

"Помимо практического бомбометания, летчики отработали боевое маневрирование с предельными параметрами и приемы подавления средств противовоздушной обороны условного противника", - добавили в пресс-службе.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Продукция
Су-24
Су-24М
Проекты
БФ
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1 комментарий
№1
20.03.2019 02:04
Египет будет летать на Су-35, а авиаполки в Калининграде на старых  Су-27 и Су-24....
темпы перевооружения с каждым годом снижаются и ожидать массовых закупок Су-30СМ и Су-35 увы не приходится, не говоря уже про Су-57...
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