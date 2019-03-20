Войти
20.03.2019
ИноСМИ

Futurism (США): птица или беспилотник?

319
0
0
Магазин концерна "Калашников" открылся в аэропорту "Шереметьево"
Магазин концерна "Калашников" открылся в аэропорту "Шереметьево".
Источник изображения: © РИА Новости, Илья Питалев

Оборонная компания «Алмаз-Антей» изобрела беспилотный летательный аппарат с винтовкой, очень сильно напоминающей легендарный АК-47. Понятно, что подробностей очень мало. Неизвестно даже, что за стрелковое оружие размещено на БПЛА, о чем уже начали спорить иностранные издания. Автор статьи предполагает, что этот странный проект — просто задел на будущее.


В феврале 2018 года российская Федеральная служба по интеллектуальной собственности получила заявку на патент, свидетельствующую о том, что оборонная компания "Алмаз-Антей" изобрела беспилотный летательный аппарат с винтовкой, очень сильно напоминающего легендарный АК-47.

Понятно, что подробностей очень мало. На нескольких снимках виден лишь эскиз конструкции, по форме напоминающей фюзеляж с вмонтированным в него автоматом и с крыльями. Но воображение очень живо рисует ужасную картину будущих войн, на которых дешевые дроны будут сверху поливать войска противника огнем из стрелкового оружия.

Совершенно непонятно, что приводит этот беспилотник в движение. На снимках не видно ни метода создания тяги, ни двигателей, ни винтов.

В равной степени непонятно, что за автомат применятся в этом странном изделии. Сайт C4isrnet указывает на то, что это самозарядный карабин "Вепрь-12", разработанный на основе конструкции автомата Калашникова. Авторы издания "Бизнес инсайдер" предполагают, что это "обычный автомат Калашникова с изогнутым рожковым магазином, который заметно выдается в нижней части фюзеляжа".

А еще возникает вопрос о том, как долго этот дрон сможет летать, и какой магазин можно будет к нему пристегнуть. "Бизнес инсайдер" отмечает, что емкость магазина у автомата-беспилотника вряд ли будет превышать 30 патронов.

Армия дронов

В феврале концерн "Калашников" представил маленький беспилотник, предназначенный для уничтожения удаленных наземных целей на расстоянии до 64 километров. Этот дрон подрывает себя подобно террористу-смертнику.

Белорусские военные также показали квадрокоптер, способный поднять в воздух противотанковый гранатомет, о чем в июне 2018 года сообщил журнал "Популярная механика".

Может быть, странный патент "Алмаз-Антея" это просто попытка создать задел на будущее, чтобы со временем превратить свое изобретение в тактическое преимущество на поле боя. Но выглядеть этот дрон будет, скорее всего, иначе.


Виктор Тангерманн (VICTOR TANGERMANN)

Права на данный материал принадлежат ИноСМИ
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
США
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Алмаз-Антей
Концерн Калашников
Роспатент
Проекты
1135 Буревестник
БПЛА
Похожие новости
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
07.09.2016
В подмосковной Кубинке начинает работу форум "Армия-2016"
06.09.2016
"Армия-2016": главная площадка российской военной промышленности
08.02.2012
Скачок на два миллиарда долларов
25.05.2011
«Иногда самое фантастическое становится реальным»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.03 07:18
  • 2
"Арктический танк" получит вооружение от "Арматы"
  • 20.03 07:01
  • 1
80 стратегий туманного будущего
  • 20.03 06:17
  • 3
СМИ: ВМФ увеличит группировку атомных ракетоносцев класса "Борей"
  • 20.03 05:28
  • 1812
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.03 04:55
  • 1
Путин заявил, что считает Су-57 лучшим военным самолетом в мире
  • 20.03 02:33
  • 1
СМИ: к 2023 году в составе ВМФ РФ будет не менее 80 подлодок
  • 20.03 02:15
  • 1
Роскосмос намерен сотрудничать с Казахстаном и после отставки Назарбаева
  • 20.03 02:04
  • 1
Бомбардировщики Су-24 разбомбили командные пункты "противника" в Калининградской области
  • 20.03 01:42
  • 1
"Винтажная" пехота
  • 20.03 01:31
  • 15
Президент подписал законы о неуважении к обществу и власти и о фейках
  • 20.03 01:07
  • 7
Раскрыта точность удара Су-34
  • 20.03 00:45
  • 14
Дайте огня. Зачем Россия возвращается к калибру "трехлинеек"
  • 20.03 00:34
  • 1
Путин пообещал решить проблему с жильем для бывших крымских военнослужащих ВСУ
  • 20.03 00:01
  • 1
Россия разместила в Крыму "Искандеры" и дальние бомбардировщики - сенатор Бондарев
  • 19.03 23:31
  • 1
Саудовский министр отметил, что санкции против РФ приведут к проблемам для всего мира