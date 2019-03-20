Futurism (США): птица или беспилотник?

Оборонная компания «Алмаз-Антей» изобрела беспилотный летательный аппарат с винтовкой, очень сильно напоминающей легендарный АК-47. Понятно, что подробностей очень мало. Неизвестно даже, что за стрелковое оружие размещено на БПЛА, о чем уже начали спорить иностранные издания. Автор статьи предполагает, что этот странный проект — просто задел на будущее.

В феврале 2018 года российская Федеральная служба по интеллектуальной собственности получила заявку на патент, свидетельствующую о том, что оборонная компания "Алмаз-Антей" изобрела беспилотный летательный аппарат с винтовкой, очень сильно напоминающего легендарный АК-47.

Понятно, что подробностей очень мало. На нескольких снимках виден лишь эскиз конструкции, по форме напоминающей фюзеляж с вмонтированным в него автоматом и с крыльями. Но воображение очень живо рисует ужасную картину будущих войн, на которых дешевые дроны будут сверху поливать войска противника огнем из стрелкового оружия.

Совершенно непонятно, что приводит этот беспилотник в движение. На снимках не видно ни метода создания тяги, ни двигателей, ни винтов.

В равной степени непонятно, что за автомат применятся в этом странном изделии. Сайт C4isrnet указывает на то, что это самозарядный карабин "Вепрь-12", разработанный на основе конструкции автомата Калашникова. Авторы издания "Бизнес инсайдер" предполагают, что это "обычный автомат Калашникова с изогнутым рожковым магазином, который заметно выдается в нижней части фюзеляжа".

А еще возникает вопрос о том, как долго этот дрон сможет летать, и какой магазин можно будет к нему пристегнуть. "Бизнес инсайдер" отмечает, что емкость магазина у автомата-беспилотника вряд ли будет превышать 30 патронов.

Армия дронов

В феврале концерн "Калашников" представил маленький беспилотник, предназначенный для уничтожения удаленных наземных целей на расстоянии до 64 километров. Этот дрон подрывает себя подобно террористу-смертнику.

Белорусские военные также показали квадрокоптер, способный поднять в воздух противотанковый гранатомет, о чем в июне 2018 года сообщил журнал "Популярная механика".

Может быть, странный патент "Алмаз-Антея" это просто попытка создать задел на будущее, чтобы со временем превратить свое изобретение в тактическое преимущество на поле боя. Но выглядеть этот дрон будет, скорее всего, иначе.

Виктор Тангерманн (VICTOR TANGERMANN)