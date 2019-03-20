"Самолет судного дня" передислоцировали из-за затопления военной базы в США

ЦАМТО, 19 марта. "Самолет судного дня" E-4B "Nightwatch" пришлось передислоцировать с базы ВВС США "Оффатт" в штате Небраска, которая оказалась затоплена из-за резкого повышения уровня воды в реках Миссури и Платт.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщает портал Military.com со ссылкой на представителя базы.

Как отметил представитель базы "Оффатт" Райан Хансен, сотрудникам базы пришлось переместить восемь разведывательных самолетов RC-135 "Rivet Joint" и один E-4B "Nightwatch". В то же время сообщается, что "самолет судного дня" не пострадал в результате затопления. E-4B "Nightwatch" предназначены для президента, министра обороны и других членов высшего военного руководства США на случай начала ядерной войны, если наземные структуры управления окажутся разрушены или повреждены.

По словам Р.Хансена, новая штаб-квартира Стратегического командования США (STRATCOM), куда командование должно переехать этим летом, не была затронута ударом стихии. Отмечается, что властям еще предстоит оценить ущерб, нанесенный затоплением, передает "РИА Новости".