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20.03.2019
Военно-промышленный курьер

"Арктический танк" получит вооружение от "Арматы"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Двухзвенные гусеничные боевые машины наиболее оптимально подходят для ведения боевых действий в тяжелых условиях Арктики, Сибири и Дальнего Востока. Например, 25-тонный снегоболотоходный ДТ-БТР, прозванный за свою характерную внешность "арктическим танком".

Как сообщает ИА "Вестник Мордовии", машина будет отличаться от других представителей семейства сочлененных унификацией по вооружению с первоначальным вариантом тяжелой БМП Т-15 "Армата", средней гусеничной БМП Б-11 "Курганец-25" и колесной БМП К-17 на платформе "Бумеранг". 

В необитаемом боевом модуле установлена 30-мм автоматическая пушка 2А42, спаренный 7,62-мм пулемет ПКТМ. Для борьбы с бронецелями имеются противотанковые управляемые ракеты "Корнет".

Для уничтожения вражеских управляемых ракет и реактивных гранат от РПГ предназначен комплекс активной защиты.    

В первом звене будет находиться экипаж из трех человек: механик-водитель, наводчик-оператор и командир. Во втором звене разместятся 9 десантников.

Машина способна брать вертикальные стенки высотой до 1 метра, преодолевать рвы шириной в 2,7 метра и подъемы крутизной 35 градусов.  Мощность двигателя 500 л.с Максимальная скорость – 60 км/ч по суше и 6 км/ч на плаву.

Принятие на вооружение "арктического танка" существенно повысит возможности подразделений, действующих в Заполярье, считают эксперты.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
2А42
Армата
Бумеранг
Корнет
Курганец-25
ПКТМ
Т-15
Проекты
Арктика
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2 комментария
№1
20.03.2019 02:27
Цитата, q
В необитаемом боевом модуле установлена 30-мм автоматическая пушка 2А42, спаренный 7,62-мм пулемет ПКТМ. Для борьбы с бронецелями имеются противотанковые управляемые ракеты "Корнет".

Это стандартный комплекс вооружения БМП-2М Бережок не имеющий к Армате никакого отношения.
БМП Т-15  носит название "Барбарис".

Автор статьи безграмотный писака.....
+1
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№2
20.03.2019 07:18
Цитата, штурм сообщ. №1
Цитата
В необитаемом боевом модуле установлена 30-мм автоматическая пушка 2А42, спаренный 7,62-мм пулемет ПКТМ. Для борьбы с бронецелями имеются противотанковые управляемые ракеты "Корнет".

Это стандартный комплекс вооружения БМП-2М Бережок не имеющий к Армате никакого отношения.
Неужели...??
Цитата
Вооружение тяжелой БМП будет размещено в необитаемом боевым модуле «Эпоха» кругового вращения, расположенном над десантным отделением. На представленных в сети фотографиях самого модуля и его схем видно, что в нем будет использована 30-мм автоматическая пушка 2А42 с селективным боепитанием и спаренный с ней 7,62-мм пулемет, а также две сдвоенные пусковые установки для ПТРК «Корнет». Сообщалось, что боезапас будет состоять из 500 снарядов к пушке, 2000 патронов к пулемету и четырех противотанковых ракет 9М133.

https://topwar.ru/69271-tyazhelaya-bmp-t-15-na-baze-unificirovannoy-platformy-armata.html
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