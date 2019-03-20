"Арктический танк" получит вооружение от "Арматы"
Двухзвенные гусеничные боевые машины наиболее оптимально подходят для ведения боевых действий в тяжелых условиях Арктики, Сибири и Дальнего Востока. Например, 25-тонный снегоболотоходный ДТ-БТР, прозванный за свою характерную внешность "арктическим танком".
Как сообщает ИА "Вестник Мордовии", машина будет отличаться от других представителей семейства сочлененных унификацией по вооружению с первоначальным вариантом тяжелой БМП Т-15 "Армата", средней гусеничной БМП Б-11 "Курганец-25" и колесной БМП К-17 на платформе "Бумеранг".
В необитаемом боевом модуле установлена 30-мм автоматическая пушка 2А42, спаренный 7,62-мм пулемет ПКТМ. Для борьбы с бронецелями имеются противотанковые управляемые ракеты "Корнет".
Для уничтожения вражеских управляемых ракет и реактивных гранат от РПГ предназначен комплекс активной защиты.
В первом звене будет находиться экипаж из трех человек: механик-водитель, наводчик-оператор и командир. Во втором звене разместятся 9 десантников.
Машина способна брать вертикальные стенки высотой до 1 метра, преодолевать рвы шириной в 2,7 метра и подъемы крутизной 35 градусов. Мощность двигателя 500 л.с Максимальная скорость – 60 км/ч по суше и 6 км/ч на плаву.
Принятие на вооружение "арктического танка" существенно повысит возможности подразделений, действующих в Заполярье, считают эксперты.
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В необитаемом боевом модуле установлена 30-мм автоматическая пушка 2А42, спаренный 7,62-мм пулемет ПКТМ. Для борьбы с бронецелями имеются противотанковые управляемые ракеты "Корнет".
Это стандартный комплекс вооружения БМП-2М Бережок не имеющий к Армате никакого отношения.
БМП Т-15 носит название "Барбарис".
Автор статьи безграмотный писака.....
Неужели...??ЦитатаВ необитаемом боевом модуле установлена 30-мм автоматическая пушка 2А42, спаренный 7,62-мм пулемет ПКТМ. Для борьбы с бронецелями имеются противотанковые управляемые ракеты "Корнет".
Это стандартный комплекс вооружения БМП-2М Бережок не имеющий к Армате никакого отношения.
Вооружение тяжелой БМП будет размещено в необитаемом боевым модуле «Эпоха» кругового вращения, расположенном над десантным отделением. На представленных в сети фотографиях самого модуля и его схем видно, что в нем будет использована 30-мм автоматическая пушка 2А42 с селективным боепитанием и спаренный с ней 7,62-мм пулемет, а также две сдвоенные пусковые установки для ПТРК «Корнет». Сообщалось, что боезапас будет состоять из 500 снарядов к пушке, 2000 патронов к пулемету и четырех противотанковых ракет 9М133.
https://topwar.ru/69271-tyazhelaya-bmp-t-15-na-baze-unificirovannoy-platformy-armata.html