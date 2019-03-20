"Арктический танк" получит вооружение от "Арматы"

Двухзвенные гусеничные боевые машины наиболее оптимально подходят для ведения боевых действий в тяжелых условиях Арктики, Сибири и Дальнего Востока. Например, 25-тонный снегоболотоходный ДТ-БТР, прозванный за свою характерную внешность "арктическим танком".

Как сообщает ИА "Вестник Мордовии", машина будет отличаться от других представителей семейства сочлененных унификацией по вооружению с первоначальным вариантом тяжелой БМП Т-15 "Армата", средней гусеничной БМП Б-11 "Курганец-25" и колесной БМП К-17 на платформе "Бумеранг".

В необитаемом боевом модуле установлена 30-мм автоматическая пушка 2А42, спаренный 7,62-мм пулемет ПКТМ. Для борьбы с бронецелями имеются противотанковые управляемые ракеты "Корнет".

Для уничтожения вражеских управляемых ракет и реактивных гранат от РПГ предназначен комплекс активной защиты.

В первом звене будет находиться экипаж из трех человек: механик-водитель, наводчик-оператор и командир. Во втором звене разместятся 9 десантников.

Машина способна брать вертикальные стенки высотой до 1 метра, преодолевать рвы шириной в 2,7 метра и подъемы крутизной 35 градусов. Мощность двигателя 500 л.с Максимальная скорость – 60 км/ч по суше и 6 км/ч на плаву.

Принятие на вооружение "арктического танка" существенно повысит возможности подразделений, действующих в Заполярье, считают эксперты.