Президент Сербии призвал простить НАТО за бомбардировки Югославии

Сербия должна простить бомбардировки НАТО в 1999 году, но забыть их она не сможет никогда.

Об этом заявил президент страны Александр Вучич, открывая четвертую международную конференцию "Белградский стратегический диалог", посвященную 20-летию бомбардировок Союзной Республики Югославии Североатлантическим альянсом.

Президент Сербии подчеркнул, что его страна сделала осознанный выбор в пользу военного нейтралитета.

"Я уверен, что НАТО, которое всегда говорит, что это выбор Сербии, с большей охотой приняло бы Сербию, чем другие страны региона, которые бежали навстречу альянсу. Мы всегда и везде говорим, что не хотим в НАТО, и делаем это открыто. Мы хотим иметь хорошие, пристойные отношения, но не хотим вступать в НАТО", - приводит слова Вучича РИА Новости.

По словам сербского лидера, бомбардировки, которые начались 24 марта и продолжались до 10 июня 1999 года, привели к тысячам жертв среди военных и гражданского населения, включая детей, а также к огромному материальному ущербу. Вучич назвал их "агрессией Североатлантического альянса против Сербии", так как авианалёты осуществлялись без разрешения Совбеза ООН.