Опубликованы фото новейшего российского пулемета
Источник изображения: vpk-news.ru
В России создан новейший пулемёт калибра 7,62 мм. Новое оружие разработано специалистами предприятия "Молот-Оружие".
Как следует из комментариев к опубликованным фотографиям разработки российских оружейников, пулемет имеет комбинированное питание - лента, магазин, короб, а также сменный ствол.
"Не калашоид. Младший брат ВПО-214. Автоматика построена на коротком ходе ствола", - говорится в сообщении в релизе предприятия-разработчика "Молот-Оружие" в Facebook.
Другие характеристики нового оружия не уточняются.
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