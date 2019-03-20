Опубликованы фото новейшего российского пулемета

В России создан новейший пулемёт калибра 7,62 мм. Новое оружие разработано специалистами предприятия "Молот-Оружие".

Как следует из комментариев к опубликованным фотографиям разработки российских оружейников, пулемет имеет комбинированное питание - лента, магазин, короб, а также сменный ствол.

"Не калашоид. Младший брат ВПО-214. Автоматика построена на коротком ходе ствола", - говорится в сообщении в релизе предприятия-разработчика "Молот-Оружие" в Facebook.

Другие характеристики нового оружия не уточняются.