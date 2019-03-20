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20.03.2019
Военно-промышленный курьер

Опубликованы фото новейшего российского пулемета

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Источник изображения: vpk-news.ru

В России создан новейший пулемёт калибра 7,62 мм. Новое оружие разработано специалистами предприятия "Молот-Оружие".

Как следует из комментариев к опубликованным фотографиям разработки российских оружейников, пулемет имеет комбинированное питание - лента, магазин, короб, а также сменный ствол.

"Не калашоид. Младший брат ВПО-214. Автоматика построена на коротком ходе ствола", - говорится в сообщении в релизе предприятия-разработчика "Молот-Оружие" в Facebook.

Другие характеристики нового оружия не уточняются.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Россия
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