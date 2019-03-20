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20.03.2019
ТАСС

В спецпроекте ко Дню подводного флота ТАСС рассказал об особенностях подлодки "Ясень"

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Источник изображения: © ТАСС

Речь идет о технических характеристиках корабля и его вооружении

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Ко Дню подводного флота России ТАСС создал специальный проект "Ясень". Подводный истребитель", подробно рассказывающий про многоцелевую атомную подводную лодку (АПЛ) проекта 885 "Ясень".

Корабль относится к четвертому поколению (самому последнему на данный момент) и является одним из самых неординарных проектов российского подводного флота. "Ясень" способен наносить удары по надводным и подводным кораблям и по береговым целям. 

"Впервые в последние десятилетия отечественная подводная лодка достигла предельной глубины, испытала спасательную камеру. Но главная заслуга корабля в том, что он стал полигоном для испытаний технологий подводных лодок четвертого поколения", - отметил в спецпроекте ТАСС генеральный директор АО "ПО "Севмаш" Михаил Будниченко.

В первом разделе спецпроекта рассказывается об истории создания и конструкторских особенностях субмарин проекта 855, также схематично приводятся тактико-технические характеристики корабля и все его отсеки. Здесь же представлена специально созданная для проекта 3D-модель, позволяющая рассмотреть подлодку с разных точек.

Второй раздел посвящен вооружению "Ясеня" - в нем приводятся описания крылатых ракет "Оникс", "Калибр" и торпедных аппаратов калибра 533 мм. Также в спецпроекте указывается, что благодаря корабельному боевому стартовому комплексу с вертикальными пусковыми установками на подлодке могут применяться перспективные гиперзвуковые ракеты "Циркон". Они способны поражать как морские, так и наземные цели.

В отдельном разделе проекта сравниваются характеристики российской подлодки с американскими аналогами "Ясеня" - субмаринами классов Seawolf и Virginia. На основное данных специалистов из США приводится и оценочная стоимость лодок.

О подлодках проекта 885

Многоцелевые АПЛ четвертого поколения "Ясень" спроектированы Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения "Малахит" и строятся на производственном объединении "Севмаш" в Северодвинске. В настоящее время в строю находится один корабль проекта 885 - "Северодвинск". Еще шесть строятся. Передача ВМФ подлодки модернизированного проекта 885М "Казань" запланирована на конец 2019 года. Всего к 2023 году планируется построить семь субмарин проекта "Ясень-М".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
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