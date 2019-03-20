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20.03.2019
Военно-промышленный курьер

Су-24М высокоточно отбомбились в Калининградской области

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Источник изображения: vpk-news.ru

Отрабатывая прикрытие сухопутной группировки войск с воздуха, летчики морской авиации Балтийского флота нанесли бомбовые удары по мишеням, имитирующим командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику противника. Анализ полученных данных показал 100-процентное поражение всех целей. Осколочно-фугасные авиационные бомбы сбрасывались на высотах от 200 метров до 2 километров.

Все действия летчиков фиксировались средствами объективного контроля, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1-го ранга Роман Мартов. Помимо бомбометания отрабатывались боевое маневрирование предельными параметрами и приемы подавления вражеских средств ПВО. В полетах было задействовано более 10 летных экипажей и свыше 100 человек инженерно-технического персонала.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Продукция
Су-24
Су-24М
Проекты
БФ
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