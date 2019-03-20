"Путину нужны основания": соперник Порошенко о войне с Россией

Экс-глава СБУ оценил вероятность военного конфликта с Россией

Война между Россией и Украиной может произойти лишь в том случае, если это допустит Киев, заявил экс-глава СБУ и кандидат в президенты Украины Игорь Смешко. Вероятность проведения военной миротворческой операции "без разрешения" украинских властей "не такая большая". Кандидат добавил, что Киеву "не стоит втягивать Россию во внутриукраинский конфликт".

Между Россией и Украиной может произойти военный конфликт - только в том случае, если Киев это допустит. Такое мнение высказал экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ), кандидат в президенты страны Игорь Смешко в эфире телеканала NewsOne.

"Если мы сами не разрешим, то вероятность того, что будет проведена военная операция, не такая большая", - подчеркнул он.

Кандидат отметил, что военные действия возможны при определенной политической ситуации на Украине, повлекшей бы за собой введение миротворцев.

Вовлекать Россию во внутриукраинский конфликт не стоит, убежден экс-глава СБУ. Он признал, что Россия - "второе ядерное государство в мире" с крупнейшей в Европе сухопутной армией и "150 тысячами неплохо подготовленных и экипированных группировок".

"Для этого [военной операции] нужно, чтобы внутри Украины были основания, чтобы президент Путин мог использовать это как миротворческую операцию", - добавил кандидат.

В начале февраля, по данным опроса центра SOCIS, в поддержку Смешко были готовы отдать голоса 3,1% респондентов. Киевский международный институт социологии (КМИС) заявил, что Смешко входит в тройку наиболее желанных "новых лиц" и "политиков нового поколения", за которых будут голосовать украинцы на выборах. C 7 октября 2014 года Игорь Смешко - руководитель Комитета по вопросам разведки при президенте Украины Петре Порошенко.

В середине января бывший председатель СБУ Игорь Смешко отказался от работы в Комитете по вопросам разведки и должности внештатного советника президента. Свое решение Смешко объяснил тем, что глава украинского государства "не прислушивался к его советам".

Двумя неделями ранее другой кандидат в президенты Украины полковник ВСУ Сергей Кривонос призвал украинцев готовиться к "войне с Россией". Кривонос заявил, что украинские власти должны обучить народ, чтобы они "круглыми сутками, месяцами, годами" осуществляли точечные удары.

"Народ у нас должен быть вооружен. Нарезным оружием. Это главная задача", - подчеркнул украинский полковник.

По мнению политического аналитика Юрия Голубя, кандидат Сергей Кривонос отличился, передает ФАН. Нужно приложить усилия, чтобы с помощью риторики выделиться из более чем 40 претендентов на пост президента, большинство из которых - русофобы, считает Голубь.

"Еще вчера почти никто на Украине не имел представления о том, кто такой Сергей Кривонос, а сегодня он занял все новостные ленты. Разумеется, самому Кривоносу меткое агрессивное высказывание никак не поможет, зато усилит атмосферу тотальной истерии, которая работает, прежде всего, на рейтинг Петра Порошенко. Вот так глава режима сумел заставить трудиться на себя большинство конкурентов", - объяснил эксперт.

Милитаристской риторикой выделяется и действующий президент Украины Петр Порошенко. По словам экс-советника президента Украины Леонида Кучмы Олега Соскина, если Порошенко выиграет выборы, он незамедлительно устроит антироссийскую провокацию, передает НСН.

"Он хочет войны, чтобы посадить в тюрьмы инакомыслящих украинцев. Сделать в стране концлагеря. Порошенко и его система к этому готовы. Он сейчас поедет в Брюссель и будет говорить, что он - единственная защита Запада от украинских националистов. Порошенко очень выгоден и верхушке США, и верхушке Европейского союза. Всё готово к мощнейшей фальсификации и узурпации власти. Выборы будут такой своеобразной дымовой завесой", - убежден украинский политолог.

Боевые действия на востоке Украины разгорелись в апреле 2014 года, когда Донецкая и Луганская области Украины провозгласили себя независимыми республиками после государственного переворота в Киеве. Новые власти Украины в ответ запустили "антитеррористическую" операцию (АТО) против ополченцев Новороссии, и в Донбассе началась полномасштабная гражданская война, в которой за пять лет погибли около 13 тыс. человек.

Более полутора миллионов мирных жителей бежали из Донбасса в другие регионы Украины, Россию и страны Европы.

Донбасс - один из ключевых пунктов в предвыборной агитации кандидатов в президенты Украины. Бывшая премьер-министр, глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, к примеру, пообещала "вернуть Крым и Донбасс под юрисдикцию Киева" в случае ее победы на выборах президента Украины. Кроме того, кандидат пригрозила привлечь Россию к ответственности как "государство-оккупанта", добавив, что Киеву нужно скорее вступить в НАТО и сформировать мощную армию по стандартам Североатлантического альянса.

Действующий президент Украины Петр Порошенко в своей предвыборной программе обращается к трем понятиям: "армия - вера - язык". Эта программа подразумевает закрепление курса Украины на вступление в НАТО, что, по версии президента, должно обеспечить гарантию безопасности в будущем.

Отметим, что в середине февраля 2019 года глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан официально объявил, что российских войск в Донбассе нет.

Иван Апулеев