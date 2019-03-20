Один из самых неординарных проектов подводного флота России
Подводная лодка проекта Ясень-М.
Источник изображения: © Фото : СЕВМАШ
"Шедевр подводного кораблестроения"
ТАСС представляет спецпроект "Ясень". Подводный истребитель" о многоцелевой атомной подводной лодке проекта 885.
Один из самых неординарных проектов подводного флота России, многоцелевая атомная подлодка проекта 885 "Ясень" относится к четвёртому поколению. Её называют шедевром подводного кораблестроения и часто сравнивают со штурмовиком, который способен наносить удары по надводным и подводным кораблям и по береговым целям.
В спецпроекте четыре раздела, в которых рассказывается о тактико-технических характеристиках и особенностях субмарины:
Некоторые данные в проекте публикуются впервые. Еще больше узнать про секретную подлодку можно по ссылке.
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Материал размещен правообладателем в открытом доступе
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