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20.03.2019
ТАСС

Один из самых неординарных проектов подводного флота России

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Подводная лодка проекта Ясень-М.
Подводная лодка проекта Ясень-М.
Источник изображения: © Фото : СЕВМАШ

"Шедевр подводного кораблестроения"

ТАСС представляет спецпроект "Ясень". Подводный истребитель" о многоцелевой атомной подводной лодке проекта 885.

Один из самых неординарных проектов подводного флота России, многоцелевая атомная подлодка проекта 885 "Ясень" относится к четвёртому поколению. Её называют шедевром подводного кораблестроения и часто сравнивают со штурмовиком, который способен наносить удары по надводным и подводным кораблям и по береговым целям.

В спецпроекте четыре раздела, в которых рассказывается о тактико-технических характеристиках и особенностях субмарины:

Некоторые данные в проекте публикуются впервые. Еще больше узнать про секретную подлодку можно по ссылке.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
885 Ясень
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