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20.03.2019
РИА Новости

Источник рассказал, сколько подлодок будет у России к 2023 году

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АПЛ "Владимир Мономах"
АПЛ "Владимир Мономах".
Источник изображения: © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Подводные силы ВМФ РФ в течение ближайших трех лет будут насчитывать порядка 80 субмарин с учетом строительства шести подлодок проекта 636 для Тихоокеанского флота, сообщил РИА Новости во вторник информированный источник.

На сегодняшний день подводные силы ВМФ России насчитывают более 70 субмарин, в том числе атомные стратегические подводные лодки проектов "Борей" (955) и БДРМ (667), многоцелевые проектов типа "Ясень" (885) и "Щука" (971), дизельные типа "Варшавянка (877 и 636) и специального назначения типа "Саров" (20120).

"С учетом строительства новой серии из шести подводных лодок проекта 636 для Тихоокеанского флота подводный флот ВМФ России к 2023 году будет состоять из порядка 80 единиц", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что сейчас также рассматривается возможность увеличить группировку атомных стратегических ракетоносцев класса "Борей" с восьми до десяти.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Страны
Польша
Россия
Проекты
636.3
877 Палтус
955 Борей
ТОФ
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