Военнослужащих Бурятии и Забайкалья подняли по учебной тревоге

Военнослужащих отделения связи из Бурятии и пяти соединений общевойсковой армии из Забайкалья подняли по внезапной учебной тревоге.

Видео с первого этапа учений, когда военнослужащие отрабатывали вывод техники из мест дислокации, показал канал ОТР. Как отметил временно исполняющий обязанности командира мотострелковой роты Юрий Антонов, механики-водители и наводчики-операторы подготовили технику к выходу. А потом выдвинулись в район формирования ротных колонн для совершения марша на полигон Цугол. А это более ста километров. Главная задача марша - организация устойчивой защищенной связи и взаимодействие между соединениями.

Военная техника будет двигаться как по пересеченной местности, так и по дорогам общего пользования. На полигоне военнослужащие развернут полевые лагеря. Последним этапом учений станут тактические маневры с боевой стрельбой.

Всего в маневрах задействованы около пяти тысяч бойцов, более 500 единиц техники, в том числе современные аппаратные и станции связи такие как "Редут-2УС", "Ливень", Р-166.

Светлана Цыганкова