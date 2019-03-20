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20.03.2019
Российская газета

Военнослужащих Бурятии и Забайкалья подняли по учебной тревоге

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Военнослужащих отделения связи из Бурятии и пяти соединений общевойсковой армии из Забайкалья подняли по внезапной учебной тревоге.

Видео с первого этапа учений, когда военнослужащие отрабатывали вывод техники из мест дислокации, показал канал ОТР. Как отметил временно исполняющий обязанности командира мотострелковой роты Юрий Антонов, механики-водители и наводчики-операторы подготовили технику к выходу. А потом выдвинулись в район формирования ротных колонн для совершения марша на полигон Цугол. А это более ста километров. Главная задача марша - организация устойчивой защищенной связи и взаимодействие между соединениями.

Военная техника будет двигаться как по пересеченной местности, так и по дорогам общего пользования. На полигоне военнослужащие развернут полевые лагеря. Последним этапом учений станут тактические маневры с боевой стрельбой.

Всего в маневрах задействованы около пяти тысяч бойцов, более 500 единиц техники, в том числе современные аппаратные и станции связи такие как "Редут-2УС", "Ливень", Р-166.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Продукция
Р-166
Редут-2УС
Проекты
Военные учения
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