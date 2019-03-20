Скорострельная "Рогатка": боевой модуль с ЗУ-23-2 сделали дистанционным

В Ираке разработан дистанционный боевой модуль, в конструкции которого применена 23-мм малокалиберная автоматическая пушка ЗУ-23-2.

Это орудие, очень популярное в армиях Ближнего Востока, в войсках прозвали "рогаткой". Ее устанавливают на различные образцы бронированной техники: гусеничные тягачи МТ-ЛБ, БМП-1, БТР-50, а также на автомобили повышенной проходимости.

Иракские военные начали применять "зушки" еще при Саддаме Хусейне: во время ирано-иракской войны и в ходе отражения налетов американской авиации.

Минувшей осенью впервые был продемонстрирован управляемый с помощью специального пульта вариант ЗУ-23-2 для сил противовоздушной обороны Ирака.

Второй раз эту иракскую новинку показали на проходившей в Багдаде выставке IQDEX2019. Сам модуль установлен в кузове автомобиля. Оператор находится в безопасном месте - в случае удара авиации противника он не пострадает.

При необходимости этот модуль легко можно демонтировать и установить стационарно, например, на крышу здания или любого другого объекта.

"Рогатка" может доставать цели на высоте в 1 500 метров и на дальности до 2 500 метров.

Военные эксперты считают, что возможности данного модуля могут существенно возрасти, если кроме пушек смонтировать на него легкие ракеты типа "Стрела" или "Игла". В России подобные зенитные установки уже созданы.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев