Скорострельная "Рогатка": боевой модуль с ЗУ-23-2 сделали дистанционным
В Ираке разработан дистанционный боевой модуль, в конструкции которого применена 23-мм малокалиберная автоматическая пушка ЗУ-23-2.
ЩЃЩЉ Щ…Ш№Ш±Ш¶ Ш§Щ„ШЈЩ…Щ† Щ€Ш§Щ„ШЇЩЃШ§Ш№ #IQDEX2019 pic.twitter.com/KbUvbWJDRV— Mustafa Ahmad (@KLKAMASH2018) 18 РјР°СЂС‚Р° 2019 Рі.
Это орудие, очень популярное в армиях Ближнего Востока, в войсках прозвали "рогаткой". Ее устанавливают на различные образцы бронированной техники: гусеничные тягачи МТ-ЛБ, БМП-1, БТР-50, а также на автомобили повышенной проходимости.
Иракские военные начали применять "зушки" еще при Саддаме Хусейне: во время ирано-иракской войны и в ходе отражения налетов американской авиации.
Минувшей осенью впервые был продемонстрирован управляемый с помощью специального пульта вариант ЗУ-23-2 для сил противовоздушной обороны Ирака.
Второй раз эту иракскую новинку показали на проходившей в Багдаде выставке IQDEX2019. Сам модуль установлен в кузове автомобиля. Оператор находится в безопасном месте - в случае удара авиации противника он не пострадает.
При необходимости этот модуль легко можно демонтировать и установить стационарно, например, на крышу здания или любого другого объекта.
"Рогатка" может доставать цели на высоте в 1 500 метров и на дальности до 2 500 метров.
Военные эксперты считают, что возможности данного модуля могут существенно возрасти, если кроме пушек смонтировать на него легкие ракеты типа "Стрела" или "Игла". В России подобные зенитные установки уже созданы.
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Алексей Брусилов, Алексей Моисеев
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