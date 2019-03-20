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20.03.2019
РИА Новости

Адмирал оценил возможное увеличение группировки "Бореев"

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Возможное увеличение группировки атомных стратегических ракетоносцев класса "Борей" может пригодиться России как дополнительный инструмент военно-политического давления на США, заявил РИА Новости во вторник командующий Северным флотом (1999-2001) адмирал Вячеслав Попов.

Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что командование ВМФ РФ рассматривает возможность увеличения группировки "Бореев" с восьми до десяти. В настоящее время согласно госпрограмме вооружений в интересах ВМФ РФ планируется построить восемь субмарин данного класса. Из них построены и вошли в состав флота три: "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". "Князь Владимир" должен быть сдан флоту в 2019 году.

"Из своего опыта могу сказать, что многие наши споры с Соединенными Штатами могут решаться военным путем, но при этом не "горячим" способом. Когда возникает угроза территории США, они становятся очень договороспособными. Такие ракетоносцы, как "Борей", могут стать серьезным аргументом в наших спорах", - сказал Попов.

В качестве примера использования флота как инструмента политического давления адмирал привел 1980-х годов, когда, в частности, благодаря советским подлодкам Москве и Вашингтону удалось договориться об отведении американских ракет от границ Советского Союза.

"Американские ракеты "Першинг" были отведены от границ СССР, после того как наши подлодки придвинули свои районы боевого патрулирования к границам Штатов и подлетное время ракет было значительно сокращено. Сразу же сели за стол переговоров и достигли компромисса", - напомнил собеседник агентства.

При этом Попов отметил, что на сегодняшний день вопрос расширения группировки "Бореев" - это лишь один из возможных вариантов развития событий, конкретное решение будет зависеть от развития военно-политической обстановки и динамики российско-американских отношений.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Александр Невский
Владимир Мономах
Князь Владимир
Юрий Долгорукий
Проекты
955 Борей
СФ
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