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20.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Путин потребовал не допустить воровства при выполнении планов в ОПК

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Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

В сфере оборонно-промышленного комплекса и при выполнении планов по повышению обороноспособности страны нельзя допускать воровства, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

"Более эффективным стал надзор за деятельностью оборонно-промышленного комплекса, потому что мы с вами хорошо знаем, что значительные средства государство выделяет на эти цели. Нам нужно добиться, чтобы все, что связано с выполнением наших планов в области повышения обороноспособности страны, было поставлено на государственные серьезные рельсы, чтобы не было там допущено никаких нарушений и никакого воровства, что самое главное", – передает его слова РИА "Новости".

Он отметил, что подобные факты были.

Генпрокурор России Юрий Чайка, в свою очередь, отметил, что за прошлый год российские прокуроры выявили более 36 тыс. нарушений законов в сфере ОПК. Возбуждено 437 уголовных дел.

Одновременно удалось выявить 3,7 тыс. фирм-однодневок, вовлеченных в кооперацию по оборонному заказу.

В то же время долги предприятий ОПК перед Минобороны сократились почти на 200 млрд рублей, сообщили в Генпрокуратуре.

В ноябре 2018 года Путин также призвал разобраться с причинами несвоевременного исполнения гособоронзаказа рядом предприятий.


Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Гособоронзаказ
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